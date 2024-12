– Az Év Szaktanácsadója” díj a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium (AM) közös szakmai kitüntetése. A pályázat célja azon szaktanácsadók elismerése, akik szaktudásukkal, elhivatottságukkal magas színvonalon szolgálják a mezőgazdasági termelőket. A címre szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartott szaktanácsadókat jelölhettek ügyfeleik, kollégáik, a velük kapcsolatban álló szakmai szervezetek, intézmények, egyetemek. Idén az Év Szaktanácsadója címre tizenöt szaktanácsadó kapott jelölést.

Ezt követően a jelöltek a szakmai tevékenységüket bemutató pályázatot nyújthattak be, ismertetve a tudásátadásban alkalmazott innovatív tevékenységüket, projektekben való részvételüket, előadásaikat és publikációikat. A pályázati anyag összeállítása is komoly feladat volt, a jelöltek közül hat tanácsadó nyújtott be pályázatot. Ezek szakmai értékelését az AM és a NAK vezetői egy objektív pontozási rendszer alapján végezték.

Végezetül a minisztérium, a NAK és a Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság (NATaB) képviselőiből álló értékelő bizottság személyesen hallgatta meg a pályázókat. Mindezek nyomán a 2024. Év Szaktanácsadója címet idén a bizottság megosztva két kiváló szaktanácsadónak, Goda Jánosnak és Mészáros Gergelynek ítélte oda. Az idei évben is lehetőség volt arra, hogy az „ügyféloldal” is szavazhasson. Eszerint a 2024. Év Szaktanácsadója közönségdíjat Dr. Ágoston Tamás nyerte el. Az Agrárminisztérium különdíját Pálné Dr. Harcsa Marietta kapta. Kujáni Lászlóné és Ádám Marcell szaktanácsadók a pályázaton elért kimagasló eredményükért és szaktanácsadási munkájukért elismerő oklevelet vehettek át

az ünnepségen. A díjátadásra december 2-án került sor, az Országházban. Az elismeréseket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a NATaB-elnöke és Papp Zsolt, a NAK elnöke, valamint Szedlák Attila, a NAK főigazgatója adta át.