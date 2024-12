A vörsi Betlehem és az adventi vásár látogatása nemcsak a templom megcsodálására ad lehetőséget, hanem egy igazi közösségi élményben is részesíti a vendégeket. Az idelátogató turisták számára különleges lehetőség, hogy a Vörsi Gólya körtúraútvonalat is bejárják, amely a település nevezetességeit mutatja be.

A túra során megismerkedhetnek Magyarország első vidéki tűzoltómúzeumával, valamint a kultúrház kiállításaival. Emellett a túra lehetőséget ad arra is, hogy megtekintsék Gulyás József első nemzeti parki alkalmazott sírját és történetét, amely szintén hozzájárul Vörs történelmi és kulturális örökségéhez.

Az esemény nemcsak a helyiek, hanem a távolabb érkező látogatók számára is rendkívül vonzó program, hiszen a vörsi Betlehem és az adventi vásár egy olyan különleges élményt kínál, amely mindenkit a karácsony igazi hangulatába varázsol.