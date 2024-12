Ahogy arról a Sonline.hu is beszámolt, a Balatonnál is hódít a luxus édességnek számító Dubai csoki, vagy dubaji csoki. Óriási népszerűségre tett szert az Instagramon és a TikTokon, ennek hatására a fiatalok kezdtek először érdeklődni iránta. A táblás csokik mellett ma már süteményt, sőt szaloncukrot is készítenek ezzel az ízesítéssel. Kiderült, hogy szinte bármennyit el lehetne adni belőle.

Hódít a dubai csokis szaloncukor is

Fotó: Németh Levente

Elkapkodták a dubaji csokis szaloncukrot

– Évek óta a Sulyán Cukrászdából hozatjuk a szaloncukrokat. A tízféle íz mellé idén bekerült a dubaji csokis is, ami hatalmas siker. Folyamatosan viszik, gyakorlatilag hat nap alatt elkapkodták, ezért újabb adagot kellett rendelnünk – mondta Márton Katalin, a balatonlellei cukrászda társtulajdonosa. – Nagyon meglepődtünk, hiszen azt gondoltuk, hogy besokallunk és rajtunk marad. De úgy tűnik, hogy ebből az ízből szinte bármennyit el lehet adni. Idén jobban fogy a szaloncukor, mint tavaly – tette hozzá Márton Katalin.

A fiatalok keresik és a fogyasztják

A szakember elmondta, a dubaji csokis finomság 50-60 százalékkal többe kerül, mint a többi csomagolt karácsonyi édesség: 10 dekagramm 2100 forint. És még ez sem riasztja vissza a vásárlókat. A szaloncukor-vásárlás pedig egyáltalán nem ment ki a divatból, a fiatalok is keresik és fogyasztják.

Balatonlellén elkészült a dubai csokis sütemény is

A fennállásának 45. évfordulóját ünneplő balatonlellei cukrászda társtulajdonosa azt is elárulta, hogy saját recept alapján készítettek egy dubaji csokis süteményt is. A csokis piskótatésztás, tejcsokis, krémes süti tetejére pisztácia kerül. Márton Katalin szerint az édesség lényege a jó minőségű pisztácia. Ők például a zöld aranynak is titulált Bronte olajos magvakkal ízesítik az édességet, ami olyan kelendő volt, hogy egy hétvége alatt elvitték az összeset. Azóta persze ez a sütemény részét képezi a kínálatnak.

A Dubai táblacsokit is sokan keresik, de erre már nincs kapacitásunk, hiszen már folyamatosan érkeznek a bejgli rendeléseik.