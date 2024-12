A sikeres védelmi erőfeszítések ellenére a túzok továbbra is veszélyeztetett a mezőgazdasági élőhelyek intenzív használata, az állomány alakulására negatívan ható ragadozó fajok okozta pusztulások és a hagyományos élőhelyek feldarabolása (pl. elektromos légvezetékek, beépített területek kiterjedésének növekedése) miatt. Ahhoz, hogy a következő évtizedekben is fent lehessen tartani a világállomány szempontjából is jelentős hazai túzokállományt folyamatos védelmi erőfeszítésekre van szükség.

„A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában (LIFE15/NAT/AT/000834)” projekt 2016. óta segíti a Kárpát-medence túzokállományának védelmét, számos tevékenységében igyekezett hatást gyakorolni a mezőgazdasági földhasználat folyamataira, a ragadozógazdálkodásra és a potenciálisan veszélyes légvezetékek felszámolására. Ezen erőfeszítések során értékes és nélkülözhetetlen együttműködések jöttek létre a természetvédelmi, a mezőgazdasági, a vadgazdálkodási és az áramszolgáltatási szakterületek között.

Az érintett ágazatok képviselői megállapodás keretében erősítették meg túzokvédelmi együttműködésük jövőbeli fenntartását a projekt zárórendezvényén, melyet Kunszentmiklós-Bösztörpusztán, a Sztyeppék Háza Oktatóközpontban tartottak 2024. november 27-én.

Az együttműködési megállapodás aláírásával hangsúlyozni kívánjuk az ágazatok közötti együttműködés jelentőségét, mely nélkül sem a most záruló projektünk, sem a jövő fajmegőrzési és élőhelyvédelmi erőfeszítései nem válhatnak teljessé. Őszintén bízunk abban, hogy közös kezdeményezések kidolgozására és jövőbeli közös projektek sikeres végrehajtására irányuló törekvéssel, tudásátadással és információmegosztással a túzok és a mezőgazdasági élőhelyek biológiai sokféleségének megőrzéséhez hosszú távon tudunk tevőlegesen hozzájárulni.

Az együttműködési megállapodás az alábbi szervezetek között köttetett: