A vármegyei közgyűlés elnöke kifejtette: A falugondnok személye kiemelten fontos egy-egy település életében, hiszen a szociális alapellátás egyik kulcsfigurája ő, aki talán a legjobban ismeri az ott élők örömeit, gondjait. Komplex, sok ismeretet igénylő munkakörről van szó, ezért elengedhetetlenül fontos, hogy arra rátermett, megfelelően képzett személy töltse be azt. Felkészítésükben immár évek óta a vármegyei önkormányzat is szerepet vállal.

Jelenleg 15 somogyi és 10 tolnai falugondnok képzése zajlik a január 31-ig szóló terv szerint. Elsődleges cél a felkészítésük a kistelepüléseken végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, és a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra. Emellett fel kell készülniük a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra, emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, hiszen ők olyan közösségi szereplők, akiknek feladata a kistelepüléseken élő emberek életének megkönnyítése és a közösség erősítése.

A falugondnoki szolgálat célja, hogy segítse az aprófalvakban és a külterületeken élők mindennapjait

Fotó: Lang Róbert

Szerteágazó a falugondnokok munkaköre

A falugondnoki szolgálat célja, hogy csökkentse az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredő hátrányait. Munkakörük szerteágazó, hiszen magába foglalhatja az étkeztetésben való közreműködést, a gyógyszerbeszerzést, a hivatalos ügyek intézését, a háztartási feladatok elvégzésében való segédkezést. Emellett a falugondnok szervezhet közösségi programokat, rendezvényeket, hogy erősítse a helyi közösség összetartozását és segítse a szociális kapcsolatok kialakítását és közvetítőszerepet is betölthet a lakosság és az önkormányzat között. Munkája mind a lakók, mind az önkormányzat számára előnyös, hiszen előbbiek számára könnyebb hozzáférést tud biztosítani a szolgáltatásokhoz, ami biztonságérzetet is nyújt. Illetve sokan élnek magányosan egy-egy kistelepülésen, számukra csökkenti az egyedüllét érzését. S nem utolsósorban a közösségi életerősítésében is szerepet játszik. Az önkormányzatok jobb kapcsolatot alakíthatnak ki a lakosokkal, hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani a rászorulóknak. Ebből is jól látszik, hogy a falugondnok nélkülözhetetlen szereplője a kistelepülések életének.