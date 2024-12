A rendezvény célja, hogy közösséget építsenek a város bölcsődéinek dolgozóiból és apró lakóiból, függetlenül a fenntartótól. Ludván Andrea, a Mesebárka Evangélikus Családi Bölcsőde vezetője kiemelte, hogy az esemény hagyományteremtő szándékkel indult, és minden évben egyre többen vesznek részt rajta.

Az advent kezdetét szimbolizálja a gyertyagyújtás

Kárpáti Tímea alpolgármester köszöntötte a legkisebbeket, hangsúlyozva, hogy az advent varázsát már gyermekkorban érdemes átadni. – Megtisztelő számunkra, hogy már harmadik éve életre hívják ezt az eseményt, hiszen ez egy csodálatos kezdeményezés, mert így a legkisebbek is be tudnak kapcsolódni az adventi készülődésbe. Kárpáti Tímea hozzátette, hogy fontos már kisgyermekkorban megismertetni a kicsikkel a várakozás és az advent csodáját.

Hegedüs Gábor evangélikus lelkész beszédében arról beszélt, hogy advent a várakozás időszaka, mely mindenki számára fontos üzenetet tartogat. – Az advent mindig egy nagyon fontos várakozási időszak, amikor az emberiség legnagyobb ajándékát ünnepeljük. Az esemény remek alkalom arra, hogy a kicsik is átéljék az ünnepre való készülődést.