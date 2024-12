Annak ellenére, hogy túllépték a megengedett sebességet, egészen triviális okból lélegezhet fel 10 242 autós Németországban, ugyanis megszüntették ellenük az eljárást, vagyis nem kell fizetniük, írja a Bild. A nem várt fordulat főként a Chemnitz, Drezda és Lipcse körüli szászországi autópálya-szakaszokon rögzített szabálysértéseket érinti, amiket nem sikerült időben feldolgozni. Ez alapvetően annak tudható be, hogy a nyári hónapokban az éves átlaghoz képest több a gyorshajtás, magyarázta rendőrség szóvivője, s három hónap alatt pedig elévül a szabálysértés.

Megúszható lesz a gyorshajtás?

Fotó: Hüvösi Csaba

Gyorshajtás: Somogyban olyanokat is kiszűrtek, akik rekordtempóval hasítottak

A rendőrök kirívó gyorshajtót mértek be Vésén még november elején. A sofőrt a 61-es főúton mérték be, aki a megengedett 50 helyett óránként 107 kilométeres tempóval száguldott. A járőrök azonnal megállították az 53 éves sofőrt, aki a hat büntetőpont mellett 210 ezer forint közigazgatási bírságot kapott, amit a helyszínen befizetett. Arról is beszámoltunk: félmilliós bírságot kapott Siófokon egy Porsche vezetője néhány hónappal ezelőtt. A sofőr 150-nel száguldozott lakott területen belül. A rendőrök egy másik autót is lefotóztak: a Dodge Challenger ötven helyett óránként 132 kilométeres sebességgel hajtott. Fejenként nem kevesebb, mint 468 ezer forint pénzbírságot és nyolc büntetőpontot is begyűjtöttek.