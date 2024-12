Az érintett vonalak:

Mátészalka–Fehérgyarmat–Zajta, Békéscsaba–Mezőhegyes, Püspökladány–Szeghalom, Lakitelek–Kecskemét, Kiskunfélegyháza–Szentes. Ezeken a vonalakon jellemzően néhány perccel megnövekszik a vonatok menetideje.

A Debrecen-Sáránd-Nagykereki vonalon a vasúti eljutásokat tekintve, mintegy 20 perccel nő az eljutási idő, emellett több vonat esetében pótlóbusz szállítja az utasokat nemcsak hétköznap, hanem hétvégén is. A Debrecen–Mátészalka–Fehérgyarmat vonalon néhány jelenlegi közvetlen vonat – köztük a Kraszna InterCity – esetében utasainknak át kell szállni Mátészalkán.

A nemzetközi vonatokra már váltható jegy az ádventi időszakra is

A menetrendváltástól Magyarbóly helyett Pélmonostorig (Beli Manastir) közlekedik két-két eddig csak belföldi személyvonat. Ezentúl nemzetközi járatként erősítik a Magyarország és Horvátország közötti vasúti kapcsolatot.

(Beli Manastir) közlekedik két-két eddig csak belföldi személyvonat. Ezentúl nemzetközi járatként erősítik a Magyarország és Horvátország közötti vasúti kapcsolatot. Kárpátalja kiszolgálása kedvezőbb lesz néhány vonat menetrendjének módosításával. Ukrajna és Magyarország között megnövekedett utasforgalom jobb kiszolgálás érdekében – ukrán hálókocsikkal – új, közvetlen vonat közlekedik Budapest és Kijev között az éjszakai órákban.

A külföldre vagy a külföldről hazánkba utazók már megválthatják nemzetközi jegyeiket a karácsonyi időszakra. Ezt a szomszédos országok fő- és nagyvárosaiban megrendezett, a magyarok körében is egyre népszerűbb ádventi vásárok miatt sokan kérték tőlünk. A fejlesztés számunkra is segítség, hiszen a foglalások alapján jobban fel tudjuk mérni az igényeket és szükség esetén plusz kocsikkal, erősítésekkel közlekedtethetjük az érintett vonatokat. A nemzetközi jegyeket, a belföldihez hasonlóan 60 nappal előre lehet majd megvásárolni. A vásárlások során érdemes a MÁV appot vagy a jegy.mav.hu weboldalt használni, ahol a kedvezményes START Europa jegyek is elérhetők – minél korábban vásárolva, annál kedvezőbb jegyárakkal.