A TEÁOR (uniós terminológiában: NACE – Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés Européennes/Statistical classification of economic activities in the European Community) a gazdasági szervezetek tevékenységeinek meghatározására, illetve osztályozására használt, uniós szinten harmonizált, kötelező nemzeti szabvány a hivatalos és egyéb adminisztratív adatgyűjtések, valamint a nemzeti és a nemzetközi statisztikák és elemzések alkalmazásában. A jelenleg használt TEÁOR’08 2008-as bevezetése óta rengeteget változott a világ, és ennek következtében a gazdaságban végzett tevékenységek is. Előtérbe került például a megújuló forrásból származó villamosenergia-termelés vagy az internetes keresőportállal kapcsolatos tevékenység, míg más tevékenység – mint például a videókazetta kölcsönzése – relevanciája csökkent. Annak érdekében, hogy a gazdasági jelenségek továbbra is pontosan jellemezhetők maradjanak, a TEÁOR-t is rendszeresen frissíteni kell egy uniós szintű, egységes folyamat részeként. A TEÁOR’25 a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának új, hazai kiadása, amely – összhangban az EU-tagállamok gyakorlatával – 2025. január 1-jén lép életbe, felváltva a TEÁOR’08-at. A gazdasági szervezeteknek a változás következményeként kötelezően megváltozik a tevékenységi kódjuk.

A gazdasági szervezetek adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden egyes szervezetnek beállítja az új TEÁOR szerinti főtevékenységkódját. Az új főtevékenységkódokat a KSH átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) és a költségvetési szervek tekintetében a Magyar Államkincstárnak. 2025. január 31-től minden nyilvántartás már az új TEÁOR’25 szerinti főtevékenységkódokat tartalmazza majd. A hatályos főtevékenységkódok a statisztikaiszámjel-lekérdezőn keresztül érhetők el. Amennyiben egy gazdasági szervezet nem fogadja el a részére megajánlott fő tevékenységet, akkor a NAV-nál illetékmentesen tudja kezdeményezni annak módosítását 2025. július 1-ig. A költségvetési szervek a Magyar Államkincstárnál tudnak módosítást kezdeményezni szintén 2025. július 1-jéig.