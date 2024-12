Siófokon két részletben nyílik meg a jégpálya

Az időjárástól is függ, hogy mikor készül el Siófokon a műjégpálya. A 600 négyzetméteres, jégfolyosós és gyerekcsúszkás jégpálya mellett egy hófánkpályát is felállítanak a Nagystrand területén. – Ausztriából megérkezett a csőrendszer, így folyamatosan építjük a jégpályát a Nagystrandon. December 10. és 15. között várható a nyitás, ami attól függ, hogy milyen lesz az időjárás – mondta Kósz Ágota, a jégpályát tervező és kivitelező Balaton-parti Kft. vezetője, aki azt is elárulta, hogy a nagypálya mellett egy 100 négyzetméteres jégfolyósó is rendelkezésre áll majd, valamint a pályán belül egy elkerített „totyogót” is kialakítanak a kicsiknek. Egy későbbi időpontban, várhatóan december 20-án készül el az idei tél új attrakciója, a hófánkpálya, ahol 5,2 méter magasságból indulva 45 métert lehet csúszni az egy- vagy kétszemélyes hófánkokkal.

Ekkor nyitnak a korcsolyapályák a Balaton déli partján

Fotóillusztráció: Pesthy Márton

Zamárdiban már megnyílt a műanyag korcsolyapálya

November 30-án nyitották meg Zamárdiban a Margó Ede sétányon lévő rendezvénytéren a műanyag korcsolyapályát. A pálya a Téli korzó elnevezésű program szerves részét képezi, ahol december végéig minden szombaton és az év utolsó napján is tematikus eseménnyel készülnek a helyi vállalkozók és vendéglátók. A pálya minden hétvégén ingyenesen használható.

Közel 1200 négyzetméteres jégpálya épül Balatonlellén, a Napfény strand területén

– Két héttel ezelőtt kezdtük el az építkezést, melynek során sokféle műszaki probléma adódott, de ezeket megoldottuk. A nagy teljestményű hűtőkompresszor folyamatosan működik, és ha minden jól megy, december 6-án, pénteken 17 órakor megnyitja kapuit a Balaton legnagyobb egybefüggő jégpályája – mondta Vécsei Mihály, a lellei (egyben a balatonboglári jégpálya) üzemeltetője. A balatonlellei műjégpálya része a városban először meghirdetett Jégfesztiválnak. Szombatonként színpadi programok, adventi vásár és élő koncertek várják a látogatókat. A jégpályán a többi között jégkorong tornát és curling bemutatót is terveznek a téli szezonban.