– Belső, nem reprezentatív felmérésünk szerint a legnagyobb veszélyt a felelőtlen előzések jelentik – számolt be kedden az ANK. Ezért választottuk legújabb témának a 2x1 sávos főutakon az előzéseket felhívva a figyelmet annak KRESZ szabályaira.

– Hová meneküljek? – adódik a felvetés, ha érzékeljük, egy másik autós biztosan nem tudja „simán” befejezni az előzésünket. Ilyenkor jön a nagyon gyors helyzetértékelés és a menekülőutak keresése. Az előzés szabályait a KRESZ részletesen tárgyalja – közölték. – Lényege, hogy a szembejövő forgalmat és a megelőzött járművet még zavarni sem szabad a manőverrel. A KRESZ tiltja az előzést be nem látható útkanyarulatban és bukkanóban, és nyilván akkor, ha záróvonal van az útszakaszon vagy táblával jelzik azt. Akit előznek, az semmiképpen sem akadályozhatja azt, ezek közül a rendelet a balra húzódást és a sebesség fokozását emeli ki. Jusson eszünkbe, hogy előzni egyáltalán nem muszáj és főképp az, hogy a szerzett előny semmiképpen nem áll arányban a lehetséges következményekkel.

Előzési KRESZ-teszt: tudod, mit kell tenni, ha szabálytalanul előznek

Fotó: Pezzetta Umberto

Az ANK azt tanácsolja: mindenek előtt ismernünk kell saját autónk képességeit, sőt, biztos kézzel kell tudnunk irányítani azt, s az előzés előtt fel kell mérnünk az előzéshez igénybe vett útszakasz jellemzőit.

Mit tegyünk, ha látjuk, biztosan nem tudják biztonságban befejezni az előzésünket?

Amennyire lehet húzódjunk az út jobb szélére!

Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat és a vészfékezést!

Vigyázzunk, hogy a vészhelyzet elhárítása közben ne okozzunk magunk is vészhelyzetet!

Böröczi Csaba, az egyik kaposvári autósiskola ügyvezetője, a Magyar Autósiskolák Szövetségének korábbi somogyi elnöke kedden a Sonline.hu kérdésére azt mondta: – az emberi felelőtlenség egyre nagyobb méreteket ölt. – Sokat autózom, ám látom, hogy Kaposváron is vannak, akik akár egy-két másodperc előnyért képesek átmenni a piros lámpán, irányjelző nélkül sávot váltanak – mondta. – S akadnak olyanok is, akik nem tartják be a sebességkorlátozást és 50 helyett akár 70-80 kilométerrel közlekednek vagy épp veszélyesen előznek. Utóbbinál lehet, hogy sokan nem tudják: előzéskor nem lehet zavarni a szembe jövő forgalmat. Ezt azonban egyesek megszegik, fékezésre vagy irányváltoztatásra kényszerítik a szemből érkezőt.

Tartsuk be a KRESZ szabályokat

Böröczi Csaba rámutatott: az adventi időszakban sokan kelnek útra, szinte mindenki rohan, óriási a forgalom a somogyi bevásárló központok környékén is. S nem csak autók vesznek részt a forgalomban, hanem gyalogosok és rolleresek is. - A legfrontosabb, hogy mindenki tartsa be a KRESZ szabályokat és figyeljünk oda egymásra – hangsúlyozta Böröczi Csaba.