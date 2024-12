Az állatorvos azt javasolta az állatvédőknek, inkább altassák el Petyát. A kutya olyan rossz állapotban volt, amikor megmentették, hogy nem sok remény maradt számára a túlélésre.

Ilyen állapotban került Edithez Petya kutya.

Forrás: Facebook

Kutya horrorból mentették meg

– Megláttam a róla szóló posztot és szóltam a baranyai állatvédő barátnőmnek, hogy átveszem a kutyát, mondta Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár elnöke. Sürgette Petya megmentőjét, hogy Görösgalról mihamarabb kerüljön Kaposvárra a kutyus, s előkészített mindent a legyengült négylábú érkezésére. – Annyira gyenge volt, hogy nem tudott enni. Úgy etettem, hogy az ujjamra tettem egy gombócot a speciális – pont ilyen legyengült kutyák táplálására kifejlesztett – konzervből és azt sem tudta leenni onnan, mesélte Edit. Addig segített a szörnyű állapotba került kutyusnak, hogy már annyi ereje is lett, hogy nyitni és csukni tudja a száját. Az adagok fokozatosan nőttek, mígnem Petya már egyedül is képes volt enni. – Eleinte tartanom kellett a fejét, hogy félre ne nyeljen, idézte fel Boncz Edit az első időszakot, amikor Petyát a meglévő nyolc kutyája mellé fogadta. Az nagyon fontos, hogy infúziót is kapott végig és melegítettük. Az olyan kutyák, akik így le vannak gyengülve nem tudnak energiát fordítani a testhőjük megtartására, tette hozzá a kaposvári állatvédő.

Együtt aggódtak érte

Az első napokban kétséges volt, hogy életben marad-e Petya, de most már folyamatosan erősödik hála Edit kitartásának és persze annak a több ezer állatbarátnak, akik együtt szorítottak Petya felépüléséért. Időközben ugyanis igazi közösségi médiaszenzáció lett a mentett kutyusból, akiről Boncz Edit naponta osztott meg egy-egy rövid videót saját oldalán. A bejegyzéseknél több ezer lájk és több száz hozzászólás gyarapodott, a videókat pedig több tízezerszer pörgették a felhasználók. Petya még erősödik, hogy megkaphassa az oltásokat és sor kerüljön az ivartalanítására. De Boncz Edit szerint ez még pár hónap és aztán családot keresnek a mentett kutyusnak. Erről pedig azt mondta a kaposvári állatvédő, hogy nem udvari kutyának szánják, hanem kizárólag olyan helyre adják örökbe, ahol családtagként élhet tovább a nyomorúságos görösgali élményei után.