Balatonvilágos

December 6-án 15 órától a Kultúrház melletti parkolóba érkezik a Mikulás, aki forró teával, zsíros kenyérrel valamint ajándékokkal és szaloncukorral várja a családokat. Felülhetünk a Mikulásvonatra is, ami a krampuszokig szállítja az utasokat. A szervezők meghirdetik a "Csúnyapulcsis szépségversenyt", melynek eredményhirdetésére 15:30-kor kerül sor.

Tavaly így várták Balatonbogláron a Mikulást.

Siófok

Siófokon a Mikulás december 6-án, 16 és 19 óra között érkezik a Fő térre, akit a helyi általános iskolások ünnepi műsorral köszöntenek. A programot tovább színesíti egy ingyenesen használható körhinta (két kör erejéig), amely nemcsak Mikulás napján, de egészen december 22-ig , minden nap 11 és 19 óra forog.

Zamárdi

Zamárdiban már december 5-én megkezdődik a Mikulás-várás. 17 órakor a Szabadság térre érkezik a nagyszakállú, hogy ajándékokkal lepje meg a gyerekeket. A szervezők arra buzdítják a kicsiket és szüleiket, hogy készüljenek dalokkal és rajzokkal, hiszen a Mikulás biztosan nagy örömmel fogadja ezeket.

Balatonszárszó

December 6-án, pénteken Balatonszárszó is megtelik ünnepi hangulattal, amikor a Mikulás megérkezik a József Attila Közösségi Térre. 16:30-tól interaktív zenés meseműsor fogadja a családokat, majd a Mikulás személyesen találkozik a gyerekekkel. Elő a fényképezőgépekkel! Ugyanis nem csak ajándékcsomag mellé egy közös fotózásra is hajlandó lesz a Télapó.

Balatonszemes

2024. december 6-án Balatonszemes a Latinovits Zoltán Művelődési Ház udvarán várják az érdeklődőket egy különleges Mikulás-partyra. Az esemény 16:00 és 20:00 között zajlik, ahol az adventi hangulatot kézműves vásár, valamint Mikulás-mozi is fokozza. 17:30-kor hatalmas dübörgéssel megérkeznek a motoros Mikulások. A Mikuláskuckóban pedig a szervezők adománygyűjtést is tartanak. Ide tartós élelmiszert, játékokat és ajándéktárgyakat lehet elhelyezni, hogy a rászorulók karácsonya is szebbé váljon.

Balatonlelle

Balatonlellén a Jégfesztivál keretén belül megnyíló új jégpályára várják a kicsiket és nagyokat december 6-án. 17:00 órakor megnyitják a műjégpályát a Napfény strand területén. Műkorcsolya-és jégkorong- bemutató, valamint közös korizás is lesz a Mikulással, aki Süsüvel együtt ajándékokat oszt a jégen.