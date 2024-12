Dán kutatók létrehoztak egy privát profilt, amely 13 éves kamaszok hamis képeit tartalmazta. Az oldalon 85, vért és borotvapengét is ábrázoló fotót osztottak meg, amelyek fokozatosan durvultak, és a végén önkárosításra is buzdítottak – írta meg a The Guardian. A vizsgálat célja az volt, hogy teszteljék internetes közösségi média szerkesztőinek azon állítását, miszerint jelentősen javították a káros tartalmak eltávolítására szolgáló eljárásokat, és ehhez már mesterséges intelligenciát is használnak. Azonban az egy hónapig tartó kísérlet alatt egyetlen képet sem távolítottak el a felületről. A hatósági tiltás határozottan hatákonyabb lenne.