A Profession.hu állásportál nagy mintán, összesen 1213 céges kitöltést elemezve idén is elkészítette a HR Körkép elnevezésű kiadványát, amelyben a vállalatok tapasztalatait, várakozásait és terveit mutatták be. A felmérés rámutatott, hogy a magyarországi cégek most valamivel derűlátóbbak a jövő évi munkavállalói állományuk méretének alakulásával kapcsolatban, mint a tavaly ilyenkor. Többen számítanak 2025-ben változatlan létszámra és kevesebben várnak csökkenést e tekintetben: tavaly a megkérdezett vállalatok 35%-a, idén már 40%-a tervezett változatlan méretű munkavállalói csapattal, míg csökkenésre tavaly 13%, idén pedig 11% számít.

Mekkora volt a fluktuáció?

Idén jellemzően stagnált, vagy inkább csökkent a fluktuáció mértéke és 2025-re vonatkozóan is valamivel optimistábbak most a cégek az őket érintő munkaerő-vándorlási trendekkel kapcsolatban, mint az előző két évben. 2023-ban ugyanis a megkérdezett vállalatok 44%-a számolt be az előző évhez képest nagyobb elvándorlásról, ez az arány jelenleg 37%-ra mérséklődött. Ettől függetlenül a kollégák megtartását, és a munkahelyi élmény javítását jelölték meg legfőbb kihívásként (37%) Ezeken felül a munkáltatók egyharmadánál fontos cél a jövőre nézve a kiválasztási folyamat lerövidítése és a toborzásra szánt költségkeret növelése.

Kik váltanak munkahelyet leggyakrabban a cégek szerint?

A felmérés keretében felmérték azt is, hogy a magyarországi munkaadók szerint kik váltanak leggyakrabban munkahelyet: úgy gondolják, hogy a fiatalabbak lényegesen könnyebben állnak fel és váltanak munkahelyet, mint az idősebb generációk tagjai: 65%-uk nyilatkozta, hogy a 18-29 éves korosztály potenciális elvándorló. A 30-39 évesekről a válaszadók nagyjából fele gondolkozik így, a 40-49 évesek esetében pedig mindössze tízből kettő. A fiatalok után a leggyakrabban állást váltó korcsoportnak az 50 év felettieket tartják (54%). Képzettségi szint tekintetében pedig a közép-, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkezők számítanak leginkább munkahelyváltóknak (54 és 44%) a megkérdezettek többsége szerint.