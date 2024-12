A tortaárverésen kettő 50 szeletes, három 75 szeletes és egy 100 szeletes tortára lehetett licitálni. A legnagyobb édességre a Tank-Szer Kft. mondta a legmagasabb, 500 ezer forintos ajánlatot, mellyel új rekord is született. A kisebb torták 350, 310, 200, 210 és 200 ezer forintért találtak gazdára. A második legmagasabb ajánlatot a Kometa 99 Zrt. tette. Hollósy Tibor, a cég ügyvezető-helyettese nem csak pénzzel segítette a Kaposvári Mentő Alapítványt, hanem azt is felajánlotta, hogy a 75 szeletes tortát is odaadják a mentősöknek.

Licitekből idén sem volt hiány a tortaárverésen.

Ojtó Szabolcs, a Slendy Pékség marketingvezetője elmondta, nagyon sok megkeresést kapnak minden évben, hogy támogassák a különféle szervezeteket, ezért is döntöttek úgy annak idején, hogy megszervezik az árverést. Szerémy György, a Kaposvári Mentő Alapítvány elnöke a rendezvényen arról beszélt, minden támogatásra nagy szükségük van. Idén úgy döntöttek, oktatási eszközöket vásárolnak a felajánlásból.



Nem határozták meg előre, mennyit költenek el a tortaárverésen

Maráz Ferenc, a Marázplast Kft. tulajdonos-ügyvezetője is évek óta részt vesz az árverésen. Érdeklődésünkre elmondta, a jótékonykodás terén több negatív tapasztalatuk is volt korábban, mert nem feltétlenül oda került a pénzük, ahol helye lett volna. A tortaárverésen viszont olyan szervezetet tudnak támogatni, akik valóban megérdemlik a segítséget. – Nem határoztuk meg előre, mennyit költünk el az árverésen, egy kikötés volt csak, hogy legalább 40 szeletes tortánk legyen az év végi karácsonyi vacsorán – emelte ki Maráz Ferenc. Azoknak a cégeknek ugyanis, akik a legmagasabb licitet tették az adott tortára, a Slendy Pékség elkészíti majd az édességet.

Ők az tortaárverés nyertesei

100 szeletes: 500 ezer forint, Tank-Szer Kft.

75 szeletes: 350 ezer forint, Kometa 99 Zrt.

75 szeletes: 310 ezer forint, Török Kft.

75 szeletes: 200 ezer forint, Alfa Kapos Képző Központ Kft.

50 szeletes: 210 ezer forint, Marázplast Kft.

50 szeletes: 200 ezer forint, Videoton Elektro-Plast Kft.