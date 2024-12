Az ország minden trafikját átvizsgálta és az online térben is figyelemmel kísérte a jogsértéseket idei ellenőrzési kampányában a SZTFH. A hatóság szakemberei fiatalkorú próbavásárlókkal ellenőrizték az ország 5757 dohányboltját. Ezek közül 637-ben értékesítettek jogszerűtlenül, ami 11 százalékos arányt jelent.

A somogyi trafikokban a próbavásárlások során is akadt kihágás.

Az ellenőrzéssel kapcsolatban Nagy László, a SZTFH elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta, a számok a hatóság szisztematikus munkájának eredményét tükrözik, mert 2023-ban még 22 százalékos volt a jogsértési mutató. Ezzel viszont még nem ér véget a trafikok ellenőrzése. Decemberben is azzal a céllal folytatják a szigorú vizsgálatokat, hogy egyetlen fiatalkorút se szolgáljanak ki a dohányboltokban, a gyermekek védelme ugyanis mindennél fontosabb.

A három csapás elvét alkalmazzák a trafikoknál is

A hatóság az első jogsértés után egymillió forinttól kezdődő pénzbírságot szab ki a szabálytalankodó trafiknak. A második jogsértésnél a korábbi büntetés legalább másfélszeresére növelik a bírságot és harminc napra ideiglenesen bezárják az üzletet. Ha a trafik egy éven belül harmadszorra is kiszolgál fiatalkorút, akkor a SZTFH visszavonja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó engedélyt. Ez a koncessziós szerződés megszűnésével jár, s ezzel elvész a trafik egzisztenciáját biztosító jogosultság is.

Az online teret is ellenőrzi a hatóság, hogy védje a fiatalkorúakat

A SZTFH nemcsak a trafikokat ellenőrzi, hanem az illegális online dohánytermék-kereskedelmet is figyeli. Nagy László a hatóság elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte, Magyarországon dohánytermékeket kizárólag a dohányboltokban lehet forgalmazni, a távértékesítés tilos. Az online felületek azonban a törvényt megkerülve, kimondottan a leginkább veszélyeztetett fiatalokat célozzák meg. A SZTFH – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal együttműködve – 120-nál is több illegálisan működő, dohánytermékeket értékesítő weboldalt blokkolt, és indított eljárást az üzemeltetőkkel szemben. A törvényszegőknek ötmillió és ötszázmillió forint közötti pénzbírság is kiszabható. A blokkolásokhoz köthetően eddig 819 millió forint közigazgatási bírságról született döntés.