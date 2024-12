Szita Károlyt már negyeik alkalommal választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnökévé és megbízatása újabb öt évre szól - írta közleményében MTI-t.

A pénteki budapesti MJVSZ tisztujító közgyülésén egyhangú döntést hozottak. A társelnök Nemény András (Éljen Szombathely! Egyesület), Szombathely polgármestere, az ügyvezető alelnök Cser-Palkovics András (Fidesz), Székesfehérvár polgármestere lett, a szövetség tiszteletbeli elnöke Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke, Debrecen volt polgármestere - tették hozzá. A közgyűlésen a városok képviselői határozatot fogadtak el, amely szerint a Megyei Jogú Városok Szövetsége egyetért a versenyképes járások programmal, ugyanakkor azt javasolja: annak 65 milliárd forintos forrása ne az iparűzésiadó-növekmény, hanem a települések által befizetett szolidaritási hozzájárulás legyen, és ezt 2025-től a költségvetési törvényben is jelenítsék meg. A polgármesterek továbbá kérik a kormánytól, hogy a program tegye lehetővé azt is, hogy bizonyos, járási célokat is szolgáló működési költségekre - különös tekintettel a helyi közösségi közlekedés támogatására - is lehessen pályázni. A közgyűlésen megszavazott határozatban az is szerepel, hogy a program megvalósításának részletszabályait a szövetség képviselőivel előzetesen egyeztetve alakítsák ki.