A menetrendváltozásra számítania kell a nyuszinak is ha vonattal ugrálna

Húsvétra készül a MÁV-csoport: mindenütt, ahol szükséges, több jármű és nagyobb kapacitással közlekedik majd az ünnepi, hétvégén - közölte a közlekedési társaság szerdán.

Az elővételben váltott jegyekkel maguk az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását. „Válts jegyet előre, magadnak és másoknak is segítesz!” – üzeni ezért a MÁV-csoport, hiszen ha minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vonatos vagy buszos utazást, annál biztosabbá tehetik a saját utazásukat, illetve (közvetve) az utastársakét is.

Idén húsvétkor mindenki biztos lehet abban, hogy pontosan akkor és azzal a járattal utazhat el a szeretteihez és a barátaihoz, vagy épp a pihenésre kitűzött útcéljába, amikor és amelyik járattal tervezte.

A vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

április 17-én a pénteki napra,

18-án a szombati,

19-én és 20-án az ünnepnapi,

21-én a vasárnapi,

22-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.

Az április 17-én kezdődő iskolai tavaszi szünet nem befolyásolja a MÁV közlekedési rendjét, azonban a szünidő végén, 26-án és 27-én előreláthatóan jóval többen utaznak majd a szokásosnál.

Az ünnepi időszakban utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően – a lehetőségekhez képest – a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival indítja el a vasúttársaság.

A VOLÁN-járatok közlekedési rendje szintén változik:

április 16-án, szerdán munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára,

17-én, csütörtökön a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára,

18-án, nagypénteken munkaszüneti napra,

19-én, szombaton szabadnapra,

20-án, húsvét vasárnapján munkaszüneti napra,

21-én, húsvéthétfőn a hét első tanítási szünetes munkanapját megelőző munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok.

Április 22-én, kedden a hét első tanítási szünetes munkanapjára, 23-án és 24-én tanítási szünetes munkanapra, 25-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapjára vonatkozó közlekedési rend lesz érvényben. 26-án, szombaton szabadnapon, 27-én, vasárnap a hét első tanítási- és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, 28-án, hétfőn pedig már a hét első tanítási- és munkanapján érvényes menetrend szerint közlekednek a járatok.