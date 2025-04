A vásárlóknak elegük lett a túlárazott ingatlanokból

Már a tavalyi év végén is tudni lehetett, hogy egy (enyhe) telet energiaszámlákkal éppen csak túlélő Kádár-kocka vidéki ház nem kerül 80-100 millió forintba, holott a többségükön ez az árcédula jelent meg. Ugyanígy meghirdettek 70-80 milliós panellakásokat 10. emeleti zárószintről, a kisebb méretű városi lakások meghirdetési ára pedig úgy kilőtt, hogy urbánus központi környezetben szinte csak befektetőket lehetett sejteni a vásárlás mögött.

A panellakások meghirdetésiár-indexe nőtt a legnagyobbat az elmúlt évekhez képest. Fotó: shuttstock

További túlárazás várható

Az túlárazási láz onnan indult, hogy ingatlanvásárlásra és -felújításra hirtelen több ezer milliárdos forrásokat láttak a szakértők feltűnni, köztük is legfontosabbként a kormányzati lakáshoz jutási könnyítések és az MNB 2025-ben lejáró prémium-államkötvényének jóval kedvezőtlenebb kamatait. A jó világ mégis csak 2025 első két hónapjában tartott ki. Ez látogatottságban és az érdeklődések számában is megjelent az Ingatlanbazár szerint. A március 12 százalékos esést produkált az két előző hónaphoz képest. Ez alatt az idő alatt kiderült: már tavasszal nagyobbak lesznek az árcédulák. A legracionálisabb elemzések is 15-20 százalékot láttak még a meghirdetett ingatlanokban, ami arra ösztönözte az jövendőbeli eladókat, hogy ezt még várják ki, ne legyenek „vesztesek”.

Visszafogja a vásárlókat

A kivárással az ingatlanközvetítők télen jól működő eladási folyamatossága márciusban akadozni kezdett, hiszen a nagyobb árra számító tulajokból nehéz volt kihúzni a már így is hatalmas áron kínálandó lakásokat és házakat. Az új építésű lakások áremelkedését követni akaró használt ingatlan drágítási stratégia elkezdett csődöt mondani.

A legnagyobb magyar ingatlan franchise hálózat, a Duna House negyedéves jelentésében már jelzi: a meghirdetésiár-emelés akkora mértékű lett, hogy visszafogta az amúgy ingatlant vásárolni szándékozó tömeget.

A panel nagyot ugrott

Néhány jellemző adat a Duna House-tól: a téglaépítésű és a panellakások árindexe országosan is nagyot ugrott, a panelek például 57 százalékpontot, és összesítve is 34 százalékos lett a növekedés. Ez a meredek áremelkedés márciusra már visszafogta a vásárlói kedvet, annak ellenére, hogy még mindig 10 százalék fölött vásároltak lakásokat a harmadik hónapban, mint tavaly ilyenkor.

Ez várhatóan nem marad így. Ha igazak a további 15-20%-os jövendölések, alighanem egy ingatlanpiaci recesszió vár ránk – véli az Ingatlanbazár. Azaz olyan helyzet, amikor a kereslet meglenne, de a kínálat olyan mértékben nem egyezik a realitással, hogy a vásárlók ismét kivárják, míg a tulajdonosok és az ingatlanirodák hajlandóak lejjebb venni az árból és a jutalékból. Ehhez pedig előbb a meghirdetési árból kell majd visszavenni, és ezúttal nem az alkuharcra bízni a végső fizetendő árat.