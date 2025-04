Alkoholmatek: lecsúszott véletlenül három doboz sör? Ennyi idő után vezethetsz újra

Közeleg a húsvét és ilyenkor még az is elcsábul egy kupica pálinkával, tojáslikőrrel vagy egy jó pohár borral, aki egyébként a hétköznapokon egyáltalán nem fogyaszt alkoholt: érdemes figyelni, seregnyi vezetőt foglalkoztathat az alkoholmatek, ha lecsúszott három doboz sör, ennyi idő után vezethetsz újra.

Alkoholmatek: ha a sofőröknél lecsúszott három doboz sör, indulhat az eljárás

Csakhogy, mint ismert, Magyarországon zéró tolerancia van érvényben az ittas vezetés tekintetében. Ha vezetés közben egy közúti ellenőrzés során történt szondázásnál, rosszabb esetben a rendőr által elrendelt vérvételnél kiderül, hogy alkoholt fogyasztottunk, azonnal jön a büntetés, aminek mértéke leginkább a véralkoholszinttől, vagy a légalkohol-koncentrációtól (is) függ.

Bűncselekmény: súlyos bírság a vétkeseknek Ha a szervezetünkben található véralkoholszint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor nem bűncselekményről, hanem szabálysértésről beszélünk. Ha az ittas sofőr szervezetében a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációnál, illetve a kilélegzett levegőben a 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációnál nagyobb érték előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó alkohol található, akkor bizony már bűncselekményről beszélünk, így a büntetés is jóval súlyosabb.

Alkoholmatek: lecsúszott három doboz sör, ennyi idő után vezethetsz újra

Sokan úgy gondolják, hogyha alkoholra eszünk, akkor hamarabb felszívódik. Ez egy hatalmas tévhit! Az étel, így a zsír sem közömbösíti az alkoholt. Hasonlóan városi legenda az is, hogy a fröccs rendben van, ha vezetünk, ugyanis hígítva kevésbé árt. A leheletünket könnyedén elnyomhatjuk valamilyen mentolos cukorkával, vagy néhány fej hagymával, ám ettől még a vérünkben ugyanúgy ott lesz az alkohol, amit a szonda lazán ki is mutat. A kávét is gyorsan felejtse el mindenki. Bármennyire is jól esik egy fekete, az nem segíti a lebontást. Erre csak a májunkban dolgozó enzimek képesek, ami minden ember esetében más tempóban történik.

Az olyan tényezők, mint az életkor, a testzsírtartalom, az elfogyasztott élelmiszerek mennyisége és azok zsírtartalma is jócskán befolyásolja a az alkohol lebontásának folyamatát. Az sem mindegy, hogy éhgyomorra ittunk-e, vagy szedünk-e valamilyen gyógyszert, ahogy az sem, hogy mennyi idő alatt végeztünk az adott alkoholmennyiséggel.