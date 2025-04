Zsíros álláshoz juthatsz, ha ezt a nyelvet választod

Az autóipar a magyar gazdaság egyik húzóágazata, amelyben munkáltatóként is kiemelkedő szerepet töltenek be a német gyártók és az őket kiszolgáló beszállítói hálózatok. Ezért is növekedett az elmúlt években az igény a német nyelvtudás iránt a munkaerőpiacon. Emellett jelentős munkavállalói csoportot alkotnak az Ausztriába kivándorló, majd onnan visszatérő magyar munkavállalók, akikre számos munkáltató épít.