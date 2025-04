Kevesebb pásztoróra és nagyobb esély a stroke-ra – ez jár a kevés alvásért!

Az egész szervezetünk megsínyli az elégtelen mennyiségű alvást, magas vérnyomás, szív-és érrendszeri betegségek, de még 2-es típusú diabétesz is kialakulhat szervezetünkben. A krónikus álmatlanság, kialvatlanság népbetegség Magyarországon, aminek nemcsak a lelki, hanem a fizikai állapot romlása, hanyatlása is a következménye lehet. A háziorvos arra figyelmeztet, ha nem vesszük elég komolyan, komoly következményei lesznek a dolognak.

Fejfájás, migrén – ennél nagyobb is lehet a baj, ha nem elég az alvás.

Az orvostudomány ma azt mondja, hogy a megfelelő minőségi étrend, a rendszeres testmozgás az alapja annak, hogy az emberi szervezet minél hosszabb ideig egészségesen működjön. Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni a helyes alvásszerkezet és a megfelelő mennyiségű alvás betartásáról sem, plusz éveket hozhat, ha erre is ügyelünk.

Az alvást komolyan kell venni

Vannak, akik nyolc óra alvással tökéletesen kipihentnek érzik magukat, mások pedig azt állítják, hogy napi 5-6 óra alvással tudnak úgy működni, hogy az a mindennapi rutin elvégzéséhez elegendő. Az alvásigénye mindenkinek más, de a ”nagy könyvben” azért vannak javallatok

– mondta Kiss Karolina, egykori nagyatádi lakos, aki ma már Székesfehérváron dolgozik természetgyógyászként.

– Annak idején én is foglalkoztam kicsit a neurológiával, melynek során tanulmányoztuk az alvási szokásokat, az alvás metódusát. Kora gyerekkorban már stresszt okoz a szülőknek, ha mennyit aludjon a gyerek, mikor aludjon a gyerek. Persze mindig minden borul, s a szülő azt se tudja mit csináljon. Nem könnyebb a helyzet tinédzser korban, de az idős emberek is fontos, hogy figyeljenek a minőségi alvásra – mondja a szakember.

Mindenkinek más mennyiségű alvás jár.

Az alvásszövetség ajánlása szerint a különböző korcsoportoknak általánosan ennyi időt javasolt fordítani a pihenésre:

újszülöttek (0-3 hónapos korig): 14-17 óra;

csecsemők (4-11 hónapos korig): 12-15 óra;

kisgyermekek (1-2 éves korig): 11-14 óra;

óvodáskorúak (3-5 éves korig): 10-13 óra;

iskoláskorúak (6-13 éves korig): 9-11 óra;

tinédzserek (14-17 éves korig): 8-10 óra;

fiatal felnőttek (18-25 éves korig): 7-9 óra;

felnőttek (26-64 éves korig): 7-9 óra;

idősek (65 évesek vagy annál idősebbek) 7-8 óra.

Lássuk be, azért ezek a számok elég nehezen prezentálhatók. Az anyák úgy érzik soha nincs elég idő az alvásra, a házimunka, a gyereknevelés, a karrier és persze az önmegvalósítás súlyos percei alatt. A férfiaknak sincs könnyebb dolguk: keressék meg az asztalra valót, akár két állással, legyen a fő is lenyírva, a gyerekkel is töltsön minőségi időt, és a többi és a többi.