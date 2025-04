Rossz szokások, amivel simán kinyírhatjuk az autónkat 

Nem szabad folyamatosan nyomunk a kuplungot, csak abban az esetben, amikor váltunk, hiszen a tengelykapcsoló folyamatos terhelésével árunk az autónknak.

Ha pirosnál állunk, tegyük inkább üresbe a kocsit, és vegyünk le a lábikónkat a pedálról!

Megvárjuk, míg teljesen kiürül a tank!

Vannak, akik anyagi okok miatt, mások pedig csak egyszerűen azért, mert tankolni sem szeretnek, várják ki az utolsó pillanatokat is tankolásnál. Nem jó.

– Nem tesz jót az autónak, ha addig várunk a tankolással, míg az autó szinte teljesen kiürül. A rendszer felszívhatja a szennyeződéseket, és ezáltal az üzemanyag-szivattyú is teljesen tönkre mehet – hívja fel rá a figyelmet Gadanecz Gergő.

Üres a tank: ez sem jó az autódnak.

Nyomjuk a féket ész nélkül

A biztonság és a sebesség betartása a legfontosabb, ezzel senki nem is vitatkozik. De ha folyamatosan nyomjuk a féket, főleg lefele menetben, a fékrendszer felmelegszik, ezzel pedig a tárcsák és a betétek is gyorsabban kopnak, és még a fékhatás is csökken.

Használjuk inkább a motorféket, hosszú távon kímélhetjük az autónkat.

A kerekek!

Nem ellenőrizzük a megfelelő időközönként a kerekek nyomását.

Ha túl alacsony a nyomás a gumiabroncsokban akkor többet fogyaszt az autó, ha pedig túl magas, rosszul tapad az úton és még egyenetlenül is fog kopni.

Ne vegyünk félvárról, rendszeresen ellenőrizzük a nyomást.

