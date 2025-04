Három sávosra bővül az M7-es autópálya, de építik az M8-ast is

Kedden átadtak a közel 550 milliárd forintból készült M44-es gyorsforgalmi út utolsó szakaszát is – számolt be róla társoldalunk a Baon.hu. Az átadón Orbán Viktor, Magyarország miniszerelnöke elmondta, megígérték, hogy minden megyeszékhely elérhető lesz gyorsforgalmi úttal, és most Győr, Kaposvár, Salgótarján, Eger és Szolnok után Békéscsaba is csatlakozott ehhez a sorhoz. Az útépítések sora viszont itt nem zárul le.

Új autópálya-szakaszt adtak át

Fotó: Baon.hu

– Építünk tovább: három sávos lesz az M1, az M3 és az M7 autópálya, valamint megépítjük az M8 autópályát is, amely szintén ezt a térséget érinti, és amely Budapest érintése nélkül lehetővé teszi majd nyugat és kelet között az utazást – mondta Orbán Viktor.