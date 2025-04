Autót kaphatsz megunt mobilodért. Érdekel?

Sokan mondják nincs új a nap alatt, vagy ”engem már nem lehet mivel meglepni”. A Békés Vármegyei Hírportál azonban olyan bizniszt talált a használtautó piacon, ami mondhatni egy valóban kihagyhatatlan lehetőség. Mutatjuk mit kaphatsz egy mobilért cserébe?

Használt autókat kaphatsz egy jó mobil áráért.

Autót kaphatsz egy jó mobilért

Egy Békés megyei adok-veszek csoportban bukkant rá egy érdekes hirdetésre a szerkesztő. A 2001-es, lejárt műszakíjú Daewoo Matiz tulajdonosa szerint az autó nagyon szép állapotban van, ezért ajánlja fel az a autót nem csak megvételre, de még cserére is.

Ezt az autót kaphatod meg most egy jó mobilért cserébe.

A csere tárgya pedig lehet egy mobiltelefon vagy éppen egy jó állapotú tévé.

Utánajártunk mennyit ér ma az eladó gépjárműje. A hasznalautó.hu-n jelenleg 150 és 350 ezer forint között árulják a hasonló típusú és évjáratú autókat, így mondhatjuk egy telefon vagy egy televízió – persze a modern, újabb modellekre gondolva – valóban a csere részét képezhetné.

Óvatosan a használtautó vásárlással

Cséplő Péter, a kaposvári A-2009 Kft. üzemeltetője szerkesztőségünk korábbi megkeresésére elmondta: kisautót és nagy suvokat is értékesítenek, 3 és 6 millió forint közötti összegért mennek a használt gépjárművek.

Leginkább a japán és koreai középkategóriás márkákat keresnek a vásárlók, ahol nagyon fontos szempont még a szerviz előélet is. Azok, akik használt autót vesznek nagyobb bizalommal fordulnak a kereskedő felé is, ha visszamenőleg igazolni tudja az autó rendszeres vagy rész karbantartását.

Szeretik visszatekerni az órákat, használt autóval csak óvatosan!

Ha használtautó-vásárlásra adjuk a fejünket, legtöbbször azon izgulunk, vajon nem-e vernek át minket a kilométeróra állásával. Bizonyos platformokon találhatunk valósnak és hasznosnak vélt adatokat, bár egyes használt autó kereskedők ezzel is vitatkoznak.

A carVertikál ellenőrzött modelljeinek 10,8 százalékánál derült fény futásteljesítmény-csalásra a 2024-es esztendőben. A somogyi értékesítők egy része szívesen hagyatkozik a carVertikál adataira, így nem vizsgálja külön az autókat, mások pedig kizárólag a márkaszerviz által vezetett adatokat vesznek figyelembe.

2024-ben – a carVertikál összesített adatai szerint – az Audi A6-osok kilométeróráját átlagosan 82 ezer kilométerrel tekerték vissza, ami egyben tükrözi a modell iránti nagy keresletet a használt autó-piacon. Ezt követi a szintén Audi A5, majd az A4.