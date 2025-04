Húsvétra a Balatonra mennél? Ezekre jobb, ha indulás előtt ránézel!

A húsvéti hosszú hétvége a tavasz első igazi kiruccanós időszaka, és ha már négy napunk van, sokan egyenesen a Balaton partjára veszik az irányt. Aki viszont autóval indul útnak, az jobb ha tudja: a négynapos ünnep nemcsak nyugalmat, de dugókat, lezárásokat és néha váratlan kihívásokat is jelenthet. Főleg, ha az M7-es autópályán próbálunk eljutni a tóig.

Húsvétra te is a Balaton felé tartasz? Akkor jobb, ha tudod, mire készülj!

Fotó: MW

M7-es felújítások és lezárások húsvét idején

A jelenlegi információk szerint több szakaszon is útfelújítás zajlik az M7-esen. Tárnok térségében például április 24-éig dolgoznak, míg Sukoró és Velence környékén egészen nyár elejéig fennakadásokra lehet számítani. Balatonszemes és Balatonfenyves között sem lesz teljesen akadálymentes a közlekedés, és még Szőkedencsnél, valamint Becsehelynél is számítsunk munkálatokra. Akik Horvátország irányába autóznak, azok az zalakomári pihenőhelynél is lassabb haladást tapasztalhatnak. Ezek a szakaszok nem feltétlenül okoznak órás veszteglést, de bőven elég ahhoz, hogy a gyerekek hátul nyűgösek legyenek, a felnőttek idegesek.

Milyen időjárásra készüljünk?

A dugók mellett azonban az időjárás is beleszólhat a hangulatba. A jelenlegi előrejelzés szerint a húsvéti hétvége meglepően kedvező lesz: pénteken még kicsit borongósabb idő várható, de szombatra és vasárnapra már 19–21 fok körüli, enyhén felhős-napos idő ígérkezik. Hétfőre is marad a kellemes klíma, bár egy-egy fátyolfelhő megzavarhatja a panorámás naplemente-fotókat. A Balaton vízhőmérséklete még hűvös, 11–12 fokos, de aki csak napozna, sétálna vagy piknikezne, annak tökéletes lesz.

Mihez kezdjünk a Balatonnál?

És ha már ott vagyunk, mit csináljunk? Szerencsére a programkínálat sem hagy cserben minket. Badacsonyban például szakrális túrákat és tojáskereső sétákat tartanak, Balatonalmádiban több száz kézzel festett tojással díszítik meg a várost, Balatonföldváron pedig a gyerekeknek mesemondással és kézműves foglalkozásokkal készülnek. Siófokon húsvéti kavalkád várja a látogatókat a Fő téren: lesz kézműves vásár, gyerekprogramok, koncert és persze nyuszisimogató is – ami a kisebbek kedvence. Balatonfenyvesen húsvéti futóversenyt és családi napot tartanak, Balatonlellén pedig szabadtéri rendezvények és interaktív játékok színesítik a kínálatot. Balatonakalin tojásgurító versenyre nevezhetünk, míg Balatonfüreden a Vaszary kert húsvéti díszbe öltözik – kiállítással és családi programokkal.

Ha kíváncsiak vagy a részletekre, a teljes programajánló elérhető a VisitBalaton365 oldalán, ahol településenként böngészhetünk a húsvéti események között.