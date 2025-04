Balaton: Karády Katalin verset írt róla, Blaha Lujza nyaralót vett

– A Balatonföldváron nyaraló színházi különítmény hölgytagjai az elmúlt hét egy tikkasztóan forró délutánján, a délelőtti és esti fürdés között nagy tercierét rendeztek Bajor Gizi gyönyörű villájának árnyas udvarán. – olvashatjuk az egyik színházi újság 1943-as tudósításában. Ma a földvári Petőfi utcában található épület hirdeti: a Nemzeti Színház örökös tagjának egykori nyaralója előtt állunk. A Kossuth-díjas, kiváló művész Széchényi Imréné Tulipános villáját vásárolta meg az 1930-as években Itt töltötte pihenőjét. Az idézett hír szerint Bajor Gizi szívesen fogadott színészvendégeket is: megfordultak nála a korszak kedvelt sztárjai, Muráti Lili és Turay Ida egyaránt. Visszafogott külsejű nyaralóját mindig vörös muskátlik díszítették. Bajor Gizi Úrfi nevű kutyájával igen kedvelt vendége volt a földvári nyaraknak.

A legismertebb színésznők közül Blaha Lujza vásárolt először balatoni nyaralót

Fotó: AI

Talán az egyik legismertebb és legkoraibb színésznő-jelenlét a tónál Balatonfüreden történt, ahol az elsők között vásárolt nyaralót a „nemzet csalogánya”, Blaha Lujza. Korának legismertebb és legkedveltebb színésznőjének számított. Füredi villáját 1893-ban vette meg, férjével, Splényi Ödön báróval. Nyarait 23 éven keresztül itt töltötte. A Füred központjában található villa szerény, de kényelmes volt az egész család számára: szépen berendezett szalon, vendég-, könyvtárszoba és hálók álltak rendelkezésükre. Kertjében gyönyörű rózsák nyíltak. A színésznő Balatonfüred társasági életének egyik központi alakjának számított, részt vett a fürdőéletben, fellépett a nyári színházban, lányával többször jelen voltak az Anna bálon. Saját vitorláshajóval is büszkélkedhetett, amelyet Olyan nincs néven keresztelt el. Blaha Lujza végül egy kedvezőtlen pénzügyi manőver miatt 1915-ben elveszítette füredi bázisát, de még többször visszatért a fürdőhelyre. Füreden olyannyira szerették, hogy gyűjtést szerveztek házának visszavásárlására. 1926 októberében, a nagy színésznő halálát követően a Fürdőigazgatóság emlékpadot avatott tiszteletére. A város ma is büszkén emlékezik a színésznőre, egykori villája Füred egyik legjobb étterme és vendégháza is egyben, rajta a nemzet csalogányának nevét megörökítő emléktáblával.