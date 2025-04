Balatonboglár úgy fest, mint egy meseváros – képeken a varázslatos átalakulás

Gömbkilátó, Kék és Vörös kápolna, templom, napsütötte utcák – mind ismerős helyek Balatonbogláron. De most egy különleges képsorozatban egészen új arcukat mutatják meg. A „Balatonboglár mesevilág” című projekt nem más, mint egy szeretett balatoni település gyerekkori emlékekkel átszőtt álomváltozata.

Ez már nem csak Balatonboglár – ez egy gyerekkori emlékrajz életre kelt változata

Forrás: Szentesi Dániel

A képek megalkotója Szentesi Dániel, aki mesterséges intelligencia segítségével, a híres japán Ghibli stúdió hangulatát idézve formálta újra szülővárosa helyszíneit. A fantáziavilág alapját pedig nem más adta, mint édesapja, Szentesi László fotói, melyek Boglár valódi arcát mutatják.

“Balatonbogláron nőttem fel. Ezek a helyek számomra nem csupán látványosságok, hanem a gyerekkorom fontos díszletei. Az otthonom. És mint ilyen, ezen a rózsaszín ködön keresztül nézem őket” – meséli Dániel.

Gömbkilátó vagy szánkódomb?

Forrás: Szentesi Dániel

A város nevezetességei – a Gömbkilátó, a templom vagy a kápolnák – a legtöbb ember számára egyszerű látnivalók. De Dániel számára ezek az emlékek színterei: hócsaták, biciklizés, gesztenyeszedés. Az AI-képek ezeket az élményeket hozzák vissza – mintha egy mesefilm elevenedne meg a képernyőn.

“A két kápolna, ahol óvodásként gesztenyét gyűjtöttünk, hogy másnap figurákat készítsünk belőlük… ezek az emlékek örökre velem maradtak.”

Forrás: Szentesi Dániel

Valódi fotókból álomvilág – családi együttműködés

A képsorozat különlegessége, hogy az alapjául szolgáló fényképeket Szentesi László, Dániel édesapja készítette. Ezekből indult ki Dániel, majd a mesterséges intelligenciával való játék során formálta őket varázslatos mesevilággá.

“Ha ezeket a helyeket látjuk, az otthon melegét érezzük. Ez a célom: hogy mások is így lássák Boglárt.”

Forrás: Szentesi Dániel

És a balatonboglári mese folytatódik…

A sorozat nem áll meg itt: hamarosan újabb álomszerű képek is megjelennek. Balatonboglár most nem csak a valóságban, de a képzeletben is otthonos hely lehet – annak, aki látni akarja.