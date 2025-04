Aggódva várják a nyarat, nincs magyarázat a balatoni algahelyzet változására

Chicagóban még a város utcáiról lefolyó esővizet sem engedik bele a Michigan-tóba. Szóba került még a horgászok által a tóba juttatott etetőanyag is, mint foszforforrás, de ennek pontosítására még szükség van, s felmerül az is, hogy esetleg a vitorlások is szennyeznek. A Zala torkolatánál befolyó vizet naponta mérik, itt nem tapasztalták a foszfor növekedését, így a Kis-Balaton mint forrás is kizárható. A 2019-es algavirágzás egyik magyarázata a magasan, 120 centiméteren tartott vízszint volt, ami miatt az alsóbb rétegekben oxigénhiányos állapot alakult ki, és olyan mikrobiológiai folyamatok kezdődtek, amelyek kiszabadították az üledékbe csapdázott foszfort. Az elmélet azonban az algák mostani helycseréjét nem magyarázza. Komplex, az egész balatoni vízgyűjtőre kiterjedő kutatásokra lenne tehát szükség.

A világ tavaiban is növekvő a tendencia

Az eutrofizáció, vagyis a vizek algásodása a világ tavaiban is növekvő tendencia. A klímaváltozással felgyorsultak a folyamatok, amelyek elősegítik az algák szaporodását. Nem kizárólag a víz, hanem a talaj és az üledék felmelegedése is okozza, ilyenkor ugyanis a talaj baktériumainak az anyagcseréje felgyorsul, és az iszapból más anyagok is kioldódnak, mondja Vörös Lajos. Ahogy az is lehet, az épületek, utak mállásával felszabaduló foszfort a meleg esővíz belemossa az élővizekbe.

Komoly kihívások elé nézünk, mondta a napokban Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megbízott igazgatója. Az Őszintén a Balatonról konferencia-sorozatukban A változó balatoni élővilágról esett szó. Az előadók arról beszéltek: a tó és élővilága mára átalakult, és már csak részben természetes, inkább mesterséges rendszerről beszélhetünk. A változás, és olykor annak iránya is látható, de az átbillenési pontok és a jövő folyamatai kiszámíthatatlanok, ami nagy kockázatokat jelent az élővilágra és a Balaton emberi használatára is. Évről évre történik valami jelentős, és egyre gyorsabb az átalakulás. A tudósok várják, idén nyáron milyen meglepetéssel szolgál a tó.