Balatoni Bringakörút: 8 somogyi szakasz tarolt, nem hiszed el, hol a legrosszabb tekerni

Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó. A Balatoni Bringakörút friss rangsora szerint itt lehet a legsimábban, legélvezetesebben kerekezni. A Magyar Kerékpárosklub kérdőívében részt vevő biciklisek alaposan lepontozták a bringakör egyes szakaszait, az élmezőny pedig szinte teljes egészében Somogyban tekeredik.

Frissen felújított szakasz a Balatoni Bringakörúton: nem véletlenül került be Somogy a legjobbak közé

Forrás: Németh Levente



Nem kevesebb mint nyolc somogyi szakasz került be a top 10-be, és a bringások szerint ezek már-már hibátlanok: jó az aszfalt, biztonságos a vonalvezetés, és nincs állandó küzdelem a kátyúkkal vagy gyökerekkel.

Íme a top 10: te is ezeken tekersz a legszívesebben?

Szántód - 7,83

Balatonföldvár - 7,44

Aszófő - 7,13

Balatonszárszó - 7,17

Balatonőszöd - 7,07

Balatonkenese - 7,05

Zamárdi - 7,02

Balatonszemes - 7,01

Balatonlelle - 6,84

Balatonboglár - 6,77

Aki tehát a déli partra tervezi a bringatúrát, nyugodtan fellélegezhet: a somogyi részek tényleg megérik a tekerést.

És most kapaszkodj: ez lett a legrosszabb Balatoni Bringakörút szakasza!

A lista másik végén a Tihany–Balatonfüred közötti út szerepel, amit a bringások egyenesen katasztrofálisnak neveztek. Kátyús, keskeny, sötét, veszélyes – ezek a jelzők gyakran visszaköszöntek a válaszokban. És hogy mindezt tetézzük: az út mellett haladó autók fényszórói is vakítják a kerékpárosokat. Ez a szakasz már évek óta problémás, de most minden eddiginél egyértelműbben derült ki: itt nagyon ráférne egy alapos felújítás.

És a "sereghajtó" szakaszok:

Badacsonyörs - 3,88

Szigliget - 4,24

Balatonszepezd - 4,66

Zánka - 4,78

Badacsonytomaj - 4,84

Révfülöp - 4,88

Badacsonytördemic - 5,07

Ábrahámhegy - 5,18

Balatonakali - 5,3

Badacsony - 5,35

Somogy nyert, de mi a titok?

A jól karbantartott utak, a frissen újított burkolatok és az átgondolt nyomvonal mind hozzájárul ahhoz, hogy a somogyi bringautak ennyire jó értékelést kaptak. A helyiek összefogása, a tudatos önkormányzati munka és a folyamatos fejlesztés is érződik a szakaszokon.

A Magyar Kerékpárosklub kétévente tervezi megismételni ezt a felmérést, ami nemcsak visszajelzést ad, hanem lökést is adhat a döntéshozóknak. A cél az, hogy a Balatoni Bringakörút minden része olyan állapotba kerüljön, mint a somogyi példák, és hogy ne csak a kilátás legyen szép, hanem maga az út is.