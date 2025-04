Megnyílik a balatonfüredi kikötő – kedvezményes hajózással és Kajla-akcióval készül a tavaszi szünetre a Bahart

A balatoni hajózás idei szezonját színesíti a balatonfüredi kikötő teljes körű műszaki és esztétikai megújulása. A mintegy 500–600 millió forintos beruházás során teljesen megújul a Tagore sétányt a mólófejjel összekötő híd, a térburkolat, a közművek, a padok és más kényelmi elemek is. A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) tájékoztatása szerint akár a négynapos húsvéti hosszú hétvégén, vagy a tavaszi szünet további napjain, tökéletes választás lehet egy balatoni hajókirándulás. Április 18. és 27. között minden nap a tavasszal megszokott útvonalakon közlekednek a menetrendi hajók Siófok, Balatonfüred, Tihany valamint Fonyód és Badacsony között.

Balatoni hajózás a tavaszi szünetben kedvezményekkel

Fotó: Krausz Andrea



A programkínálatban egyórás sétahajózás is szerepel, így akár egy rövidebb délutáni kiruccanásra, akár egész napos vízi élményre is lehetőség nyílik.

A sétahajó járatok Siófok, Balatonfüred, Badacsony és Keszthely kikötőkben állnak rendelkezésre az érdeklődök számára.

Csökkent a családi jegy ára

A családokat az idei hajózási szezonban is plusz kedvezményekkel várja a Bahart. A személyhajókon csökkent a családi jegy ára, és már egy gyermek esetében is igénybe vehető ez a jegytípus. A kompokon pedig továbbra is díjmentesen utazhatnak a 14 év alattiak, a nyugdíjasok, a 65 év felettiek és a nagycsaládosok, míg a 14-25 év közötti fiatalok félárú jegyet válthatnak. A családok mellett a kerékpárosok szintén kedvezményben részesülnek, hiszen a kompokon és a személyhajókon is csökkent a kerékpáros jegyek ára.

Kajlával díjmentes a balatoni hajózás

A 6–11 éves gyermekek április 18. és 27. között ingyen hajózhatnak a Bahart két kiemelt útvonalán, amennyiben bemutatják fehér Kajla útlevelüket és érvényes diákigazolványukat a jegypénztárban. A kedvezmény az alábbi menetrendi járatokon érvényes:

Fonyód – Badacsony

Siófok – Balatonfüred – Tihany

A díjmentes utazás a szünet teljes időtartamában korlátlan alkalommal igénybe vehető, kizárólag a települések közötti menetrendi hajójáratokra.

A kedvezmény nem használható fel komphajóra, sétahajóra, programhajóra vagy tematikus járatra, és nem érvényes online vásárlás esetén – kizárólag személyes jegyvásárlásnál, a kikötői pénztáraknál.