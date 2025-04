Érintetlenül hagyott elhagyatott balatoni táborra bukkantunk – de miért üres?

Az urbex fotókon látható gyerektábor a Balaton közelében található, pontos helyét azonban nem ismerjük, hiszen az elhagyatott helyek közössége titokban tartja az ilyen lokációkat. És talán ez most jól is van így: az épületek olyan jó állapotban vannak, hogy bármelyik fosztogatónak vagy rongálónak is kincs lehetne ez a balatoni tábor.

Minden ház számot visel, sokan talán még ma is emlékeznek rá, hogy melyik kié volt a balatoni táborban

Forrás: Magyarország elhagyottan – BCO urbex

Ami viszont ennél is érdekesebb: a tábor szinte használható állapotban maradt meg. A képeken jól látható, hogy az ágyak, a bútorok, a székek, sőt, még a retró televízió is a helyén van. A kockás takarók és a színes huzatok mind a '80-as, '90-es évek balatoni táborait idézik.

Mintha csak tegnap mentek volna haza a gyerekek

A kültéri padok, a számozott faházak és a közösségi terek, mind arra utalnak, hogy egykor itt gyerekzsivajtól volt hangos a nyár. A menzában még mindig ott vannak az asztalra fordított székek, a hálókban katonás rendben sorakoznak a fapriccsek, és a függönyök is csak félig eresztik be a napfényt. Ez nem egy romhalmaz, hanem egy szinte működőképes elhagyatott balatoni tábor. Csak néhány ecsetvonás, egy nagytakarítás és újra megnyithatná kapuit.

Rejtélyes helyszín és még nagyobb kérdés: miért nem használják?

A legnagyobb kérdés talán nem is az, hol van ez a hely, hanem hogy miért áll üresen, miközben a Balaton környékén egyre több tábor újul meg vagy nyílik újra. Lehet, hogy egyszerűen csak elfeledték? Vagy valaki várja a megfelelő pillanatot, hogy újra életet leheljen belé?

Nosztalgia, pazarlás vagy lehetőség ez a balatoni tábor?

Ez a tábor nemcsak emlék, hanem esély is lehetne: egy újranyitott gyerektábor, ahol újra nevetéstől lenne hangos a nyár. Mert néha nem kell újat építeni, elég csak észre venni azt, ami már készen áll, csak épp vár ránk.