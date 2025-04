Lánykérés, kacajok és könnyek: ilyen volt a ballagás Kaposváron - FOTÓGALÉRIA

Az utolsó csengőszó elhangzása után, vállukra vették tarisznyájukat a végzősök a középiskolákban és megtették búcsúkörüket az intézményekben. Közben jól ismert ballagási dalokat énekeltek és felszabadultan, vagy éppen könnyes szemmel futott végig tekintetük a jól ismert falakon, arcokon. Eljött a búcsú ideje. A kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban hat osztály ballagott szerdán, összesen 197 tanuló intett búcsút az intézménynek.

Szabó Luca (elöl) a továbbtanulásra készül a ballagás után

Fotó: Lang Róbert

Az utolsó osztályfőnöki órával elkezdődött a ballagás is, a fiatalok izgatottan vágtak neki az utolsó útnak. – Inkább már vártam a ballagást, de ez egyben szomorú is, mert sok osztálytársamhoz közel kerültem, Szabó Luca 12 E osztályos végzős tanuló, aki már tervezi a jövőt. – Egyetemre szeretnék menni, reménykedem, hogy felvesznek. Nyáron pedig utazgatni szeretnék, családommal, barátaimmal lenni, még mielőtt elkezdődik az egyetem, tette hozzá.

– Főleg az érettségi miatt izgulok, mert már csak pár nap van addig, még próbáljuk megtanulni az elmúlt négy év anyagát, mondta érdeklődésünkre Kincső, aki továbbtanulásra készül.

– Nekem benne van a pakliban, hogy külföldön dolgozzak. A nagybátyjám Németországban él és oda tudok menni – tette hozzá Flóra.

A büszke szülők virágcsokrokkal várták a ballagó diákokat, voltak akik az ünnepség után együtt mentek tovább a közös családi ebédre és többen azt mondták: csak május elsején fogyasztják el a ballagási ebédet. Hegedűs Péter és felesége Georgina is izgatottan várták az érkező ballagókat. – Két napig sütöttünk-főztünk, béreltünk egy helyet, ahol család és barátok vesznek részt, mondták a büszke szülők. Az érettségi miatt izgulunk, de a ballagás miatt nem és persze reméljük azt is, hogy a felvételi sikerülni fog neki, mondta az édesanya.