Milliókat érhet ez a húszezres bankjegy, mutatjuk a sorszámát

Minden bankjegyen találunk vízszintesen és függőlegesen elhelyezett, két betűből és hét számjegyből álló sorszámot. Az azonos címletűek minden példányán a kezdő betű ugyanaz, a második betű és a hét szám mindegyiken más. Ezekkel válnak egyedivé a forintbankjegyek.

Sokat érhet ha van nálad ilyen húszezres bankjegy. Fotó: Németh András Péter

A bankjegyet a sorszáma teszi egyedivé

Ilyen a GA betűjelű, 0000035 sorszámú, minta feliratú 20 ezer forintos, amit egy licitoldalon több mint egymillió forintért kínálnak. Az első betű, jelen esetben a G meghatározza, melyik címletről van szó. A forintbankjegy magas árát tekintve a második betű, amely változó, illetve a sorszám bír nagy jelentőséggel.

A Magyar Nemzeti Bank minden bankjegy első betűjelét 500 példányban mintafelirattal látja el. Tekintettel arra, hogy mindegyikből tízmillió készül a második betűjellel, és abból a legelső A, amely után kis szám következik, és még a mintafelirat is szerepel a bankjegyen, az bizony nagyon ritka és nagyon értékes darab. Ilyen a szóban forgó húszezres is, ezért kerül ennyibe. Az ilyen bankjegyekre mindenki úgy vigyáz, mint a szeme világára, de előfordul az is, hogy próbálják eladni a szabadpiacon, mint ezt a 20 ezer forintost – magyarázta el Pál József, szombathelyi szakértő.

A pénzverő boltjában lehet alacsony sorszámú, illetve minta feliratú bankjegyekhez jutni. Évtizedek alatt kialakult gyakorlat szerint vásárolják meg a gyűjtők a számukra felajánlott darabszámban és drágán, erősítette meg Hencz János, a Somogy Megyei Érmegyűjtők Egyesületének elnöke. Somogyban nem tudni hasonló nagy értékű bankjegy felbukkanásáról, de bármikor megtörténhet.

