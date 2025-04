Nem hajtott át a kutyán a buszsofőr, állítja a Tömegközlekedési Zrt.

Óriási felháborodást váltott ki a baleset, miszerint egy kaposvári buszsofőr szándékosan elütött egy kutyát a Nádasdi utcában. A Kaposvári Közlekedési Zrt. kivizsgálta az esetet, amelyről kérdésünkre tájékoztatást adtak.

Kaposvári buszsofőr gázolt kutyát.

A buszsofőr nagy állatbarát

A Nádasdi utcában sajnos a felelőtlen állattartók miatt sok a kóbor kutya, a történtekkor is több állat volt az utcán, írta Kapos Holding Zrt. sajtószolgálata. A kamerás felvételeken jól látszik, hogy egy eb feküdt az út közepén, nem mozdult, elemezték. A buszsofőr az utasok biztonságát szem előtt tartva mintegy 20 km/óra sebességre lassított, a felvételek tanulsága szerint az állaton nem hajtott át. Ezt követően folytatta az útját. A visszaúton látott sérült kutya feltehetően egy másik állat volt. Amennyiben a 12 tonnás busz átment volna az eben , mi a buszsofőr elmondása és a kamerafelvételek alapján nem történt meg, akkor az állat több mint valószínű, hogy elpusztul, állították.

Fontosnak tartották megjegyezni, hogy ilyen esetekben a vészfékezés, vagy a nagyobb kormánymozdulatok alkalmazása egyébként az utasok testi épségét is veszélyeztetné. A cég nagyon sajnálja a megsérült állatot, de a vizsgálatok alapján a vezető nem hibázott az esetnél. Kollégájuk egyébként mintegy 40 éve dolgozik a cégnél, ez idő alatt 931 061 kilométert tett meg balesetmentesen, nagy állatbarát és a Kutyatár Egyesületet is rendszeresen támogatja.