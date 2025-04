Megszűnhet a csónakból horgászat a Balatonon, ha nem változtatnak

A csopaki horgászok aláírásgyűjtéssel tiltakoznak a Balatoni Vízparti Terv ellen, mert az megszüntetné a csónakkikötőket, és ezzel ellehetetlenítené a csónakos horgászatot. A napokban aláírásgyűjtő piknikkel tiltakozott a Csopak–Paloznak Horgászegyesület, a Veszprémi Honvéd Horgászegyesület és a Balatoni HE a Balatoni Vízparti Terv tervezett módosítása ellen. E szerint ugyanis Csopakon megszűnne az összes csónakkikötő. A szombaton tartott rendezvényt a Balaton Térségi Horgászegyesületek Szövetsége is támogatta – számolt be a veol.hu. – Korábban ígéretet kaptunk arra, hogy legalizálják ezeket, most viszont azt látjuk, hogy végleg eltörölnék őket. A térképekről már törölték is a horgonyjeleket – nyilatkozta Hideghéthy Csaba, a Csopak–Paloznak Horgászegyesület elnökhelyettese. Információink szerint újabb egyeztetések várhatók a csónakkikötőkkel és a Balatoni Vízparti Tervvel kapcsolatban.

Csónakkikötők nem nagyon vannak a déli parton, de kishajó kikötő létezik Zamárdiban – a bérleti díj miatt kevés a horgászcsónak

Fotó: Krausz Andrea

Csónakkikötők a déli parton

A déli parton Zamárdiban, a Bácskai utca végén található egy kishajó kikötő, ahol akár horgászcsónakok is helyet kaphatnak. Természetesen bérleti díj fejében. Az önkormányzat fenntartásában álló kikötőben nem jellemző a horgászcsónakok tömeges jelenléte.

– A megszokott vitorláskikötőkhöz képest nálunk szolidabb, évi 200-300 ezer forintos bérleti díjak vannak. Nem szeretnénk, ha a horgászok kiszorulnának. De Zamárdiban az a jellemző, hogy a horgászok lehozzák a csónakjukat, és a kikötőben lévő sója segítségével vízre engedik, majd a horgászat után kiveszik a csónakot

– vázolta megkeresésünkre Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.

Nem fenyegeti veszély a zamárdi kishajó kikötőt – sőt!

Csákovics Gyula elmondta, a jelenlegi állapot szerint a kikötő 48 helyet tud biztosítani, jóllehet a hivatalos engedély 67 hajóhelyre szól. Ennek oka, hogy a terület mérete nem teszi lehetővé mind a 67 hely kihasználását. Ezért szeretnénk a kikötőt korszerűsíteni. Várólista van, jelentős a várakozók száma, akik csónakjaikat, kishajóikat vagy vitorlásaikat szeretnék elhelyezni.