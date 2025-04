Már ekkortól lehet csónakból pecázni a Balatonon, de egy perccel se előbb

A 2025-ös Balatoni Horgászrend egyik fontos változása volt, hogy a csónakos tilalom május 15-ig meghosszabbodott. Ezen enyhítenek most. – Már a módosítás kihirdetésekor is közöltük, hogy ezt a hosszabbítást csak kedvezőtlen, hideg időjárás esetén kívánjuk tartani – mondta Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője.

Csónakos tilalom volt érvényben a Balatonon, de a süllőívás befejeződött, így május 1-jétől megszűnik a korlátozás

Fotó: Mészáros Annarózsa

Nem lett hosszabb a süllőívás a hideg miatt

– A süllők ívását idén is nyomon követtük, és március 21-én már ikrával megrakott fészkeket találtunk. De a hosszú évek tapasztalatai alapján tudjuk, hogy az időjárás függvényében 1-3 hétig is tarthat maga az ívás, amelyet a termetesebb, idősebb példányok kezdenek, és az ivarérettséget épphogy elérő 60-70 dekás egyedek fejeznek be. Az ívás, és az azt követő fészekőrzés különösen akkor nyúlhat meg, ha áprilisban jelentős visszahűlés történik. Ilyenkor megnyúlhat a kelési idő, ez pedig növeli az esélyét, hogy a halpenész (saprolegnia) megtámadja a fészkeket. A penészedés hatására (annak mértékének függvényében) akár teljesen megfulladhatnak az ikrák. De a süllők sokszor még az ilyen „befulladt” fészkeket is őrzik annak ellenére, hogy abból már szaporulat nem várható – ezt a víz alatti megfigyeléseink többször igazolták.

A már-már menetrendszerű áprilisi visszahűlés idén is megérkezett, április 7-én még havazott is, ám szerencsére gyorsan visszatért a természet a tavaszi meleghez

– magyarázta Nagy Gábor.

Május 1-jétől megszűnik a csónakos tilalom

Az április 22-i helyszíni ellenőrzésük során a Balaton vize 16-17 fokos volt, a műfészkeken már nem találtak egészséges, vagy friss süllőikrát, csak néhány erősen penészes fészket vettek kézbe a munkatársak. A természetes ívóhelyeken már szintén csökkenő képet fest a süllők jelenléte.

A meghozott döntés értelmében tehát a süllő, a csuka, a balin és a sügér fajlagos tilalmának végével, május 1-jén 00:01 perctől szabad ismét csalihallal, halszelettel vagy műcsalival horgászni, akár partról, akár vízi járműből is.

A kíméleti területekre nem lehet bemenni

– Kérjük a horgászokat, hogy a nevezett időpont előtt ne hagyják el vízi járműveikkel a kikötőiket, mert rendszeresen előforduló szabályszegés, hogy már április 30-án, még éjfél előtt találkozunk a vízen szabálytalan távolságban lévő, vagy akkor még tiltott eszközöket szállító csónakkal a vízen. Egyúttal szeretnénk kiemelten felhívni a figyelmet a nagy sárga bójákkal körülvett kíméleti területekre, ahol a süllőfészkeinket helyeztük el: Balatonberény, Fonyód, Tihany és Balatonvilágos előterében.

Mind a négy nevezett helyszínen 6 hordó alakú sárga bója által határolt téglalap alakú területet jelöltünk ki, amely területen belül tilos behajózni, áthaladni és oda horgászkészséggel bedobni

– hívta fel a figyelmet a szakember.