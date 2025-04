Ezekben a somogyi cukrászdákban készítik a legfinomabb sütiket

Balatonlellén 150 éves recept alapján is készül sütemény

Fotó: Németh Levente

Balatoni siker recept

– A Szalay család élete Lelle történelmének kiemelt része, mely fontos az itt élő emberek számára – közölte Nagy Csaba, a balatonlellei Szalay Cukrászda megálmodója. – Cukrászdánk megnyitásával, annak belső kialakításával mi is csatlakozunk városunk múltjának, hagyományainak megőrzéséhez.

A hagyományos, modern és francia süteményeken kívül állandó kínálatukban szerepel a rájuk maradt két, közel 150 éves Szalay recept alapján készült Károly torta és Székely torta.

– Cukrászaink a hagyományos, békebeli technológiával főzik a krémet és sütik a piskótát, nálunk nincs adalékanyag, munkatársain úgy dolgoznak, mint annak idején a nagymamáink – mondta Nagy Csaba. – Kizárólag minőségi alapanyagot használnak fel.

A mentes süteményvásárlókra is gondolnak, bőséges a választék azokból a finomságokból, melyekben nincs glutén, laktóz, illetve cukor. A küllemében az 1900-as évek elejét idéző cukrászdában modern desszerteket is kérhetnek a vendégek, de a fő csapásvonal továbbra is a hagyományos ízek maradnak. A fagylaltrajongókra is gondolnak, örök sláger – többek közt – a pisztácia, a csoki és a málna.

Arra a kérdésre – miszerint mi a cukrászda népszerűségének titka –, Nagy Csaba kiemelte: olyan cukrászokat választottak, akik szeretik a szakmájukat. Lelkiismeretes munka, odafigyelés és elhivatottság: ez a lelke mindennek.

Mindent csak természetesen, nincs hókusz-pókusz

– Bőven volt ma is munka, mindennap sütünk, pogácsát naponta kétszer is – felelte kérdésünkre Márton Lajos, a balatonlellei Márton Cukrászda tulajdonosa. – Itt 1979-ben kezdtem dolgozni, s mindjárt az elején gyorsan beindult az üzlet. Újdonság volt, hiszen Keszthely és Siófok között alig volt akkoriban maszek cukrászda.

Átütő sikert hozott a sütemény és a fagylalt, ám a tulajdonos szerint ezen a pályán is szükség van a rendszeres tanulásra, s alap az újdonságok iránti fogékonyság. Márton Lajos korábban az arany koszorús mester címet is megszerezte, s 70 évesen is állandóan képzi magát, Olaszországban fagylalt akadémiára járt, s az ott szerzett tudást a napi munkában kamatoztatja.

– A lényeg, hogy nincs semmi hókusz-pókusz a fagylaltkészítésben – jegyezte meg. – Csak a hagyományos alapanyagokból készítünk mindent, nálunk nincs semmilyen állományjavító, por, aromapaszta.

Most csaknem 40 féle süteményt árulnak, s ahogy telik-múlik az idő, újdonságok sora a fagylaltoknál is fellelhető, ám a szakember szerint a citrom, az eper, a málna, a vanília, a csoki vagy épp a puncs aligha megy ki a divatból. Esküvői tortából van, hogy egy hétvégén 8-10-et is készítenek, akad köztük 80-100 szeletes, máskor 150 szeletesre adták le a megrendelést. Az ünnepi remekműből kaposvári, siófoki, keszthelyi, fonyódi és balatonboglári családok is rendelnek.

– Bővítjük a cukrászdát, új ponyvát és székeket kap a terasz, kicseréltük a hűtőt, s az idén még egy svéd kemencét is veszünk – hangsúlyozta Márton Lajos. – Fejlesztés és tanulás, szerintem csak ez visz előre.