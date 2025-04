Rászoksz vs. digitális detox Tegnap, 17:25

Egy jó szelfiért bárhová: irigykedjenek a többiek, vagy élvezet is az utazást?

Lassan közeledünk az igazi nyári balatoni szezonhoz – húsvétkor is sokan választják a magyar tengert kikapcsolódásra –, sok helyen már kinyitottak a kávézók, büfék és egyéb vendéglátóhelyek. A jó időben gyorsan el is látogatunk ezekre a helyekre és ezt természetesen posztoljuk is. Lassan ott tartunk, hogy inkább csak a csodás (digitális) életünk posztjáért megyünk...

Az okoseszközök és a digitális világ megjelenése előtt a pihenés annyit jelentett, hogy valójában kicsekkolunk a hétköznapokból, Kifeküdtünk a tópartra vagy akár egy szálloda wellness részlegére, kezünkbe vettünk egy könyvet és kizártuk a külvilágot. Ma már ez a fajta nyugalom szinte elképzelhetetlen; nyaralós posztok tömkelegét készítjük el, és már-már ezekhez is választunk egy tökéletes helyszínt, hogy minél több like-ot kapjunk. (Tisztelet a kivételnek!) Amikor "elvonulunk a világtól", akkor is kezünkben marad az okostelefon, és így akaratlanul is kapcsolódunk a digitális világhoz, hiszen nem tudunk elérhetetlenné válni, görgetjük a híreket, megosztjuk képeinket, tartalmakat lájkolunk. Mindig kell egy telefonos szelfi. Digitális világban élünk. A digitális technikának számtalan előnye ismert, de azt valljuk be: a pihenésben nem segít, már már toxikus hatása van ránk Egyrészt: a nyaralni vitt technika adta lehetőségekkel nem tudunk kiszakadni a hétköznapokból, mert a minket ért ingerek nem engedik ezt.

Másrészt: ezek az ingerek további ingereket generálnak ara, hogy posztoljunk magunkról és a nyaralásunk környezetéről képeket. A világot mondhatni nem a szemünkkel látjuk, hanem a telefonunk kijelzőjén át. Akadnak olyanok is azért, akik nem agyalnak azon, hogy milyen filtert használjanak a képeken, hogy az minél jobban mutasson a közösségi média felületein, mégis megmutatják egy-egy gyors megosztással mikor, hol járnak. Posztolok, mégsem mérgezem magam a digitális világgal Igenis megy a kettő együtt! Lukács Róbert, világjáróként vallott ennek lehetőségeiről. A taszári férfi évek óta lakókocsival járja az országot, illetve a különböző külföldi országokat párjával, fotó- és videódokumentációkat készítenek és posztolnak. A közösségi média már akkor életük részévé vált, amikor egy YouTube videóban találkoztak ezzel az életformával, és ahogy mondta, szerelem volt első látásra. Vettek egy furgont, lakóautóvá alakították és elkezdték járni Somogy vármegyét, a Balaton környékét. Mindent dokumentáltak, megosztottak. Manapság ez amolyan könnyű pénzszerzési lehetőség, náluk azonban más oka van. A jó dolgokat szeretnénk megosztani, az olvasó a vevő majd kezd ezekkel az "információkkal" amit akar, talán felkeltjük az érdeklődésüket. A beszűkült tudatállapot sajnos sokakra jellemző, őket szeretnénk posztjainkkal kizökkenteni a mókuskerékből. Lukács Róbert és párja lakóautójuk mellett. Digitális világuk a jobb élet bemutatására alapszik.

Jelen pillanatban az országban megközelítőleg 2500 hozzájuk hasonló "utazó" van, akik a közösségi média toxikus hatásaival szemben szeretnének pozitív példát mutatni, vagy éppen érzékeltetni, hogy hogy így is lehet élni. A csoport gerincét a 45 +-os korosztály alkotja, azok az emberek, akik megcsömörlöttek a munka világától és így próbálnak színt vinni saját, illetve mások életébe. Ebben a felgyorsult világban le kell tudni lassulni. A pillanat megéléséhez ez kell. És a kulcsszó tényleg az, hogy ezt tanulni kell. – összegzett Lukács Róbert.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!