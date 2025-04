Durván ráfizethet sok motoros és a rolleres, ha ezt nem teszi

A fagyos reggelek elmúltával ismét előkerülnek a garázsokból a robogók, amelyeket a melegebb hónapokban évről évre egyre többen használnak napi közlekedésük eszközeként is, tájékozatlanságukra azonban durván ráfizethetnek a robogósok.

Durván ráfizethetnek a motorosok tájékozatlanságukra.

Durván ráfizethetnek a motorosok

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) becslése szerint a hazai segédmotoros kerékpárok állományába jelenleg 650-700 ezer jármű tartozik, ezek mindegyikére kötelező gépjármű felelősségbiztosítást (kgfb) kötni – akár van rendszáma, akár nincs. Ugyanakkor az MNB legutóbb kiadott statisztikái szerint ebben a díjkategóriában kevesebb mint 296 ezer kötelező biztosítást kötöttek az üzembentartók. Vagyis a robogók többsége, körülbelül 55 százaléka elvileg nem vehetne részt a közúti közlekedésben.

Egy robogó kötelező biztosítása ma évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki. Egy közúti igazoltatásnál a kgfb nélkül közlekedő robogósokra kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. Ám az igazi ráfizetés egy baleset során érheti a kötelező nélkül motorra ülőket: az okozott kárt saját zsebből kell téríteniük.

Az MNB statisztikái szerint gyorsan emelkedik a kárkifizetések összege: segédmotoros kerékpárok esetében már 2023-ban is 478 ezer forint volt a balesetek során kifizetett átlagos kártérítés, 11 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Nem szólva arról, hogy ha a baleset személyi sérüléssel is jár, a kárösszeg könnyen többmilliós tételt is jelenthet.

Becslések szerint a kgfb-kötelezettség alá tavaly nyár óta bevont mintegy 50 ezer e-roller közül is jó esetben csak 10-15 ezer rendelkezik az előírt biztosítási fedezettel.

Ezrével váltanak erre a járműre a magyarok

A klasszikus 50 köbcentis robogók és mopedek újra reneszánszukat élik a hazai utakon. Olcsón fenntarthatók az 50-es robogók és mopedek, ezekből a járművekből több százezer fut Magyarország útjain. Somogyban is rengeteggel lehet találkozni az utakon.

– Egyre népszerűbbé válik, mert városban könnyebb vele közlekedni a forgalomban, illetve gazdaságosabbak is – értékelte érdeklődésünkre Tisza-Kovács Balázs, a kaposvári Széles Út Motoros Egyesület elnöke. – Sokan átváltanak a robogókra és mopedekre, amikor az időjárás ezt megengedi, és úgy érzik, hogy biztonságosan tudnak vele közlekedni.

A motor felkészítése nélkülözhetetlen

Mint minden gépjárművet, úgy egy motort is fel kell készíteni, mielőtt újra használatba állítana az ember fia. Van, aki a szezon végével teszi ezt meg, mások pedig az új szezon kezdetével. Kinek mi hogy válik be. A folyamatok mindezektől függetlenül ugyanazok, és egyik sem elhanyagolható. Tamás szerint mielőtt egy motoros kihajtana az útra az első, amit meg kell tennie, hogy felméri a gumik állapotát. Ezzel együtt el kell végezni, amennyiben szükséges egy szervizt is, ami az olajcseréből, a szűrők cseréjéből, esetlegesen ha kell, a gyertyák cseréjéből is állhat, és természetesen a folyadékok ellenőrzése sem maradhat el. Típustól függően ellenőrizni kell a lánc, a kardán vagy szíjhajtást, illetve a fékeket, tehát minden olyat meg kell vizsgálni, ami a motor megfelelő működéséhez szükségeltetik.