Már oviban is traktor volt a jele – most ő őrzi a Dutra-legendát Balatonbogláron

Molnár Balázsnak óvodásként traktor volt a jele: talán a sors üzent így előre. A kisfiú, aki akkor még nem sejthette, milyen szerepet kapnak az életében a gépek, mára egy egész Dutra múzeumot tart fenn Balatonbogláron, hogy megőrizze a magyar gépgyártás egyik legnagyobb legendáját.

Egy felújított zöld Dutra traktor is része Molnár Balázs páratlan gyűjteményének

Forrás: Molnár Balázs



A gyerekkori rajongásból életre szóló szenvedély lett

A Dutra már Balázs gyerekkorának is része volt. A gépek iránti rajongás nem csillapodott az évek során sem: az erdőgazdaságban dolgozva is nap mint nap használta őket fakivágásnál, szállításnál.

Balázs nemcsak dolgozott ezekkel a traktorokkal, de meg is akarta őrizni őket az utókornak. Az évek során több mint 25 működőképes Dutra traktorral töltötte meg a balatonboglári múzeumát, ahol minden egyes gép a magyar mérnöki tudás egyik ékes példája.

Forrás: Molnár Balázs

A balatonboglári gyűjtemény különlegessége, hogy számos ritka, szinte egyedi gépet is tartalmaz. Balázs birtokában van például az UD-28-as prototípus, amelyből a világon már csak ez az egy példány létezik. Ezen kívül olyan típus is található a múzeumban, amelyből ma már mindössze két darab maradt fenn. A gépek között vannak teljesen restaurált, többszörös díjnyertes darabok is, amelyeket a látogatók nemcsak megcsodálhatnak, de a szerencsésebbek akár el is indíthatnak.

A traktorok között több teljesítménynövelt változat is akad, amelyeken kívülről nem is látható a módosítás, de a beavatkozás egyedivé teszi őket. A gyűjtemény szinte teljesen lefedi a Dutra alaptípusokat, így nemcsak technikai különlegességeket, hanem a gyár történetét is megismerhetik az érdeklődők.

Forrás: Molnár Balázs

Balatonbogláron újra életre kel a Dutra legenda

"Sajnos már 50 éve bezárt a gyár" – sóhajt Balázs, amikor a Dutrák történetéről mesél. A legendás traktorokat 1952 és 1973 között gyártották, és bár a gyártás politikai döntés miatt véget ért, a Dutrákat tovább őrzi Balázs.

Forrás: Molnár Balázs

A látogatók nemcsak nézhetik, de hallhatják is a gépeket: Balázs naponta indítja be traktorait, hogy a vendégek újra hallhassák a legendás hangot. Balázs különösen büszke arra, hogy szinte minden gép járóképes, így a Dutra élménye nemcsak látvány, hanem valódi időutazás a múltba.