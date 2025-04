Az egykor nálunk tanult kambodzsai ifjak is segíthetik a kapcsolatépítést

A delegációt vezető Mátrai Márta elsőként átadta Kövér László házelnök meghívását kambodzsai partnereinek, Khuon Sudary házelnök pedig köszönetet mondott a csaknem 70 éve tartó együttműködés során a béketeremtéshez és az ország fejlesztéséhez nyújtott magyar támogatásért.

– Hazánk készen áll, hogy Phnom Penh-i irodáját nagykövetségi szintre emelje, amennyiben Kambodzsa megnyitja budapesti nagykövetségét, amihez részünkről minden adminisztratív támogatást megadunk – emelte ki Mátrai Márta. Kiemelte továbbá a két ország külügyi bizottságai között megélénkült kapcsolatokat, és hangsúlyozta a további gazdasági, kereskedelmi együttműködés jelentőségét, valamint a Magyar–Kambodzsai Gazdasági Vegyes Bizottság rendszeres találkozóinak fontosságát, de a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás számos területén is van lehetőség kapcsolatfelvételre. Mátrai Márta jelezte, hogy hazánk segélyhitelprogram révén kész támogatni Kambodzsát a digitális kormányzás, a mezőgazdaság és élelmiszer-biztonság, és nyitott a vízgazdálkodás és az energetika terén is.

A háznagyasszony az oktatási együttműködésről is beszélt, amely tovább erősödhet a jövőben. Mint említette: örvendetes a Stipendium Hungaricum Program iránti nagy érdeklődés, ám a keret jobb kihasználására biztatta a kambodzsai felet, hiszen azt 50–87 százalék közötti, ingadozó kihasználtság jellemzi. Kambodzsa 2018 óta kedvezményezettje az AM-FAO ösztöndíjkeretnek is, illetve hogy közvetlen egyetemközi kapcsolat is létesült már: a Pécsi Tudományegyetem a National University of Managementtel, az Óbudai Egyetem pedig a Battambang Universityvel működik együtt. Arra is utalt: szorgalmazzák a további kapcsolatfelvételeket, majd röviden bemutatta a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) működését, és a tárgyalópartnereknek átadta az intézmény információs kiadványait, jelezve, Gyuricza Csaba rektor nyitott a közös oktatási és kutatási együttműködésre.

Hun Sen szenátusi elnök nagyra értékelte a hazánk által nyújtott ösztöndíjakat, és kérte további támogatásunkat országa humánerőforrás-fejlesztéséhez, hiszen a tudás a legfontosabb tőke, ami biztosíthatja a békét és a fejlődést. Méltatta Magyarország külpolitikáját, Orbán Viktor békemisszióját és minden, békére irányuló törekvést, és azt javasolta, országaink méltóképpen emlékezzenek meg jövőre a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulójáról.

Mátrai Márta jelezte, bízik abban, hogy nagy számban érkeznek majd a jövőben is kambodzsai hallgatók a magyarországi egyetemekre.

Khuon Sudary a köszöntőjében a női politikusok szerepére fókuszált. Kiemelte, hogy Magyarországra mindig barátként és kiváló partnerként tekintenek, és hálával tartoznak az elmúlt évtizedekben kapott magyar támogatásért. Belső folyamatokról is szólt, hangsúlyozva a generációváltás jelentőségét és azt, hogy a demokráciát nem lehet egy az egyben exportálni, elveket lehet átadni és azokat kell az adott országra adaptálni. Mint említette, hazájában szólás- és véleménynyilvánítási szabadság van, de a gyűlöletkeltést nem engedik. Nem fordulhat elő, hogy a történelem megismételje önmagát, nem alakulhat ki még egy Pol Pot-rezsim. Ennek érdekében folytatják a reformokat, és erősítik a jó kormányzás gyakorlatát. Elmondta, hogy a két ország külpolitikája sok hasonlóságot mutat, mindkét ország kiáll a béke és stabilitás mellett.

Cheam Leap, a Nemzetgyűlés alelnöke is találkozott a magyar delegációval. Az alelnök méltatta hazánk eddigi támogatását, valamint a Béke Chartához való csatlakozását. Kitért a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokra, szorgalmazva a turizmus élénkítését, valamint a magyar vállalatok kambodzsai befektetéseit, amelyeket az új befektetésösztönzési törvény rendelkezései is segíthetik. Kiemelte az elmúlt évben megnövekedett kambodzsai exportot, ám véleménye szerint a külkereskedelmi együttműködésünk további lehetőségeket rejt.

Mátrai Márta rövid áttekintést nyújtott a kétoldalú kapcsolatok aktuális helyzetéről. A mezőgazdasági és élelmiszeripari együttműködésre vonatkozó felvetésre jelezte a MATE e téren szerzett tapasztalatait, amelyeket készek megosztani a kambodzsai féllel.

Mátrai Márta kérdésre bemutatta a Magyar Országgyűlés jogszabályalkotási tevékenységét, és a háznagy feladatköréről is mesélt. Az EU-kapcsolatokra reagálva ismertette hazánk vitáit az uniós intézményekkel, elsősorban a gyermekvédelmi törvény kapcsán, majd szólt a magyar családtámogatási intézkedésekről is.