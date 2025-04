Ez a tiltott cucc is megjelent az iskolákban, ezért csapnak le a kamaszokra

Megjelent az Elf Bar a sulikban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal iskolai razziákon tiltott elektronikus cigarettákat foglalt le, és felhívta a figyelmet az illegális termékek veszélyeire, valamint a megelőzés fontosságára - közölte honlapján a NAV a márciusi eredményeiket.

A tantermekben ellenőrizték az Elf Bar jelenlétét. Fotó: Huszár Márk

Az is megtörtént, hogy Elf Bar miatt hívtak rendőrt egy kamaszra egy magyar gimnáziumban. A NAV razziáin több oktatási intézményben is illegális elektronikus cigarettákat, köztük Elf Bart és Pocobart találtak. Az adóhatóság hangsúlyozta, hogy az ilyen ízesített, folyadékkal töltött elektronikus dohánytermékek forgalmazása és használata tiltott Magyarországon, mivel összetételük ellenőrizetlen és nem biztonságos.

Függőséget okozhat a felturbózott Elf Bar

Különösen aggasztó, hogy egyes lefoglalt termékekben THC-t, vagyis a kannabisz pszichoaktív hatóanyagát is kimutatták. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy ezek a termékek könnyen függőséget okozhatnak, főként a fiatalok körében.

A jogszabályok szerint az ilyen termékek forgalmazása, importálása, árusítása és távértékesítése egyaránt tilos, és a szabályok megszegői jelentős pénzbüntetésre számíthatnak. A NAV szerint azonban a fiatalkorú fogyasztók esetében bírság helyett a megelőzés és az oktatási intézményen belüli kezelés lehet a megfelelő megoldás, kivéve ha kereskedelmi mennyiségű tiltott terméket találnak valakinél.

Nincs kontroll az Elf Bar esetében

Az a veszélyes, hogy az Elf Barnál nincs kontroll, vagyis bármennyi elszívható belőle, és ez okozhat akár mérgezéses tüneteket is, felelte érdeklődésünkre Kovács Gergely, a kaposvári INDIT Integrált Drogterápiás Intézet vezetője. Addig szívható ugyanis, amíg le nem merül a készülék. Másik veszélye, hogy nem lehet tudni, hogy a fogyasztók pontosan milyen tartalmú hatóanyagot vesznek, ami akár bódító hatást is előidézhet. A szakértő megerősítette, hogy jelen van az Elf Bar a somogyi fiatalok körében, a mindennapi életük részeként használják a tiltás ellenére is.