Betiltják az energiaitalt, ekkortól nem vásárolható

A magyar parlament egy friss törvénnyel lépett fel a fiatalkorúak energiaital fogyasztása ellen: rövidesen tilos ezeket az italokat 18 éven aluliaknak eladni – olvasható az MTI oldalán. A döntés hátterében többek között az áll, hogy a kutatások szerint már a 10–14 évesek 78 százaléka fogyasztott ilyen italt, sokan közülük naponta.

Egy fiatal még gond nélkül vásárol energiaitalt, de ez már tilos lesz a 18 éven aluliak számára

Fotó: Vendel Lajos

Méreg, nem értem, miért engedik forgalomba

– mondja a siófoki anyuka, Könyves Valéria, egy kamaszlány édesanyja úgy látja, ideje volt már lépni: Nyilván a pénz miatt hozható forgalomba. Amerikában is volt erről tanulmány, hogy mennyire káros. Próbálom elmagyarázni a lányomnak, hogy ne igya, és inkább főzök neki egy kávét, ha nagyon muszáj.

A fiatalokat könnyű elcsábítani, hiszen az energiaital menő, pörget, de a hatásai sokszor beláthatatlanok.

Mit jelent pontosan az új szabályozás?

A törvény kimondja: 2025 júniusától tilos energiaitalt eladni 18 év alattiaknak Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy sem boltokban, sem automatákban, sem rendezvényeken nem kaphatják meg a fiatalok ezeket a koffeines italokat. A szabályt megszegő üzletekre súlyos következmények várhatnak: egy évre eltilthatják őket az energiaital, alkohol, dohányáru vagy szexuális termék árusításától – ismételt szabálysértésnél pedig akár be is zárhatják őket, legfeljebb harminc napra. A pontos összetevőlistát – vagyis hogy melyik ital számít energiaitalnak – kormányrendelet fogja meghatározni, de a döntéshozók szerint minden olyan ital érintett, amelyben sok a koffein, a taurin, a ginseng vagy más pörgető anyag.

Dietetikus: vérnyomás, elhízás, idegrendszeri zavar – mindegyik összefügghet az energiaitallal

A dietetikus szakértő, Csizmadia Andrea is megerősítette: az energiaitalok számos komoly egészségügyi problémához vezethetnek. – Vérnyomásproblémát, idegrendszeri zavarokat, hiperaktivitást, elhízást okozhatnak. A cukros verziók hizlalnak, az édesítőszeresek meg hasmenést okozhatnak. Egyik sem jó, és akkor még nem is beszéltünk a nagy mennyiségű koffeinről, ami az egyik legkárosabb összetevő bennük, mondta. Hozzátette: sokan azt hiszik, hogy az energiaital „egészséges”, mert vitaminokat tartalmaz, de ez csak marketingfogás: az a sok B-vitamin, A- és D-vitamin, amit belekevernek, nem feltétlenül jó. Pláne, ha a gyerek amúgy is szed multivitamint vagy eszik vitamindús ételeket – ez már túl sok lehet a szervezetnek.