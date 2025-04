Mutatjuk, mennyiért csobbanhatsz az idén a déli part egyik legszebb panorámájú strandján

Fonyód városüzemeltetési szervezete az elmúlt hetekben teljes kapacitással dolgozik a szezon előkészítésén. Az egynyári növények ültetése, zöldterületek rendezése, a strandok karbantartása folyamatosan zajlik. Emellett három nagyobb projekt is folyamatban van: úgy mint a hivatali tetőfelújítás, a csónakkikötő karbantartása és kotrása, valamint a strandok technikai karbantartási munkái.

Felkészítik a fonyódi strandokat a turisták tömegére. Forrás: Fonyód Média

– A szezonra felkészültünk. A megszokott alapossággal és lendülettel végezzük a munkát, mondta Erdei Barnabás polgármester. Ha igazak a meteorológiai előrejelzések, és tényleg ilyen forró nyár elé nézünk, akkor biztos vagyok benne, hogy egy sikeres idegenforgalmi szezont fogunk zárni, tette hozzá.

Ahogy a város az utolsó simításokat végzi, úgy gyülekeznek már a foglalások is a helyi szálláshelyeken. A vendéglátóhelyek sorra nyitják újra kapuikat, és Fonyód készen áll arra, hogy újra megteljen élettel.

Fotó: Krausz Andrea



Fonyódi nyár: így változnak a belépődíjak

Fonyód öt fürdőhellyel és hét stranddal büszkélkedhet, amelyek közül egy fizetős. Ez a legismertebb, a Panoráma strand, amely továbbra is az egyik fő attrakció, nemcsak tiszta vizével és gondozott környezetével, hanem kilátásával is – innen tárul a látogató elé a Balaton egyik legszebb panorámája a Badacsonyra.

A strandbelépők árai az idei évben átlagosan 30 százalékkal emelkedtek – egy olyan lépés, amit a városvezetés elkerülhetetlennek látott az infláció és a megnövekedett fenntartási költségek miatt.

– 2019 óta nem volt áremelés. A Panoráma strandra például 950 forintba került a belépő, ami még megemelve is kedvező ár, ha megnézzük más balatoni települések árait, ahol háromezer forint alatt alig találni strandot. Még a mostani emeléssel sem vagyunk drágák, mondta Erdei Barnabás polgármester. A városvezető előterjesztése az volt, hogy a Panoráma strandon a korábbi 950-ről 1400 forintra emeljék a felnőtt, 480-ról 700-ra a nyugdíjas és ugyanígy a diákjegyek árát. Ezt a testület elfogadta, valamint arról is döntöttek, hogy a Kutyás fürdetőhelyen a belépőjegyek ára a felnőtt 800 forintról 1200-ra, a diák és nyugdíjas jegyek 400-ról 600 forintra, az ebjegy pedig 800-ról 1200 forintra emelkedett.

A nyári szezon közeledtével a városvezetés a parkolási rendszer frissítésén is dolgozik. A cél: a belvárosi területek tehermentesítése és a parkolóhelyek forgási sebességének növelése. A konkrét új tarifák kihirdetése még várat magára, de a várakozások szerint a Balaton-parthoz közeli zónákban emelkedés várható.