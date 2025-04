Minden autóst érint! Megváltozott, fontos adat hiányzik a forgalmi engedélyből

2025 április elsejétől Magyarországon új típusú forgalmi engedélyeket vezettek be, amelyek már nem tartalmazzák a járművek motorszámát vagy motorkódját. Ugyanakkor ezek az adatok továbbra is szerepelnek a járműnyilvántartásban és a műszaki adatlapokon, tehát az eredetiségvizsgálaton ezek ellenőrzése továbbra is kötelező, írta meg a Totalcar autós szakportál.

Az új forgalmikban már nem szerepel ajárművek motorszáma

Fotó: MW

Tudnivalók az új forgalmiról

A motorszám továbbra is a jármű egyedi azonosító jele maradt, és nyilvántartásba kell venni, vagyis ha ezek után valaki motort cserél az autójában, azt ezután is köteles bejelenteni, de már nem kell új forgalmit vagy törzskönyvet csináltatnia. Utóbbiról ugyanis már tavaly eltűnt a motorszám, illetve a motorkód mező.

Azonban a motorszám eltűnése a forgalmiból visszaüthet használtautó- vásárláskor. Éppen ezért fontos, hogy az érdeklődők még az adásvétel előtt lekérjék a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) felületén elérhető járműadatokat, és azokat alaposan vessék össze a motoron vagy az autóban ténylegesen megtalálható adatokkal.

Megnőhet az átverések veszélye

A mai elektronikus világban minden adat a felhőben található, éppen ezért már a forgalmit sem kell odaani a rendőrnek, értékelte a változást Pohner István, egy kaposvári autósiskola vezetője. A régivágású sofőrök számára azonban még jelent valamit a forgalmi, mert kézzelfogható, tért ki rá. Nem érti viszont a módosítást Koncz István közlekedési szakértő, aki sok használtautó-kereskedőt ellenőrzött a bírósági munkája során, és ekkor bizony azt állapította meg, hogy a külföldről behozott autókban rengeteg alkatrészt cseréltek, és gyakran nem volt azonos a motorszám sem. Félőnek tartja, hogy az átverések könnyebbé válnak majd április elseje után.