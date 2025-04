Akkor is készültek fotók a Balatonon, amikor még nem volt szelfi

Magyarországon az 1840-es évek táján nyíltak meg az első fényírdák, ahol kezdetben ún., dagerotípiákat, talbotípiákat készítették. Új műfajkén később megszülettek a népszerű sztereoképek is. A Balaton felfutása a 20. század elején kezdődött meg igazán, amely egybeesett a fényképészet modernizálódásával így. Ezáltal a népszerű tavi fürdőhelyen is feltűntek – a nyári szezon idejére – a fővárosi fotósok. Méghozzá neves és elismert fényképészek: Lengyel Samu Balatonfüreden, Ellinger Ede pedig a túlparton, Siófokon működött. Lengyel Samu volt az, aki lefotózhatta a házassági évfordulóját ünneplő Jókait és Laborfalvi Rózát. Ellinger Ede – aki a korszak legnagyobbjait örökítette meg a fővárosban – számos siófoki nyaralóvendégeket lefotózott, de a település utcáit is fényíróként rögzítette. Bohuniczky Szefi írónő így emlékezett meg róla Otthonok és vendégek című érdekfeszítő memoárjában: „A régi fénykép birtokomban van. Mind a négyen szépen elhelyezve, komoly arccal meredtünk a gépre, melyről úgy mondta Ellinger bácsi: »kirepül belőle egy madár«. A madárleső tekintet arcunkra merevedett. Úgy látszik, a gyerek, ha fotográfus elé kerül, rájön, hogy már ő is valaki. A képen ünnepélyesek vagyunk.”

Akkor is készültek fotók a siófoki strandon, amikor még nem volt mobiltelefon

Fotó: Fortepan

A 20. század elején már útikönyvekben is találkozhatunk balatoni képekkel. A keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója, Sági János rengeteg, szemléletes fotóillusztrációt készített és jelentetett meg köteteiben a tavi nyaralóéletről, a tóparti szállodákról, vendéglőkről, fürdőházakról. Később a balatoni népélet, néprajz is a kutatók látókörébe került.