Ne rohanj fejjel a futásnak – a sportolók számában látszik a Covid-utóhatás

A futás mindig is divatsport volt, de a Covid-járvány óta egyre felkapottabb. Ma már rengeteg versenyt, örömfutást, sőt virtuális futást is szerveznek. Nem csoda, ha egyre többen kapcsolódnak bele, és a kaposvári tanítónő is a sportág szerelmese lett.

Kezdetben a szabadban edzettünk, ám az első futópadok megjelenésével kibővíthettük komfortzónánkat a futás területén is. Amíg időnket eddig lelkesedésből futással töltöttünk, önként vagy kényszerből, beszorítottuk a négy fal közé. A Covid után nagyon jó, hogy például a rossz időjárás miatt nem kell lemondanunk szeretett sportunkról. Mi az előnye és a hátránya a két edzéstípusnak? Már csak 2 kilométer! Nádasdi Eszter futás közben. Nádasdi Eszter Kaposvár és a környékének szinte minden szervezett futásán megtalálható, minden helyi futó ismeri a Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium pedagógusát. Sokszor emberfeletti a teljesítménye.

– Sohasem voltam sosem atléta, önszorgalomból kezdtem futni – kezdte mesélni, hogyan csöppent a sportba. 2004-ben futotta az első félmaratoniját, majd rá két évre az első maratoni körét. Azóta online edzésterveket követ, illetve a Hirt Mihály elnökletében működő Kaposvári Atlétikai Klubnál dolgozik.

Heti 5-6 edzésterve van jelenleg az életében. Természetesen neki is, mint minden sportolónak voltak sérülései, túledzettség, sarokgyulladás, térdműtét. Az alsós tanító a német nyelv mellett rajzot, technikát, és ami a legfontosabb: kölyök atlétikát tanít. Ez is egy tulajdonképpeni tantárgy alsó tagozatos gyerekek számára. Tapasztalata szerint a gyerekek igenis fogékonyak a mozgásra: az ugrás,

a dobás,

futás,

mint 3 kiemelt fejlesztési terület mellett a csapatsportokat is preferálja. Ez azokat a gyermekeket inspirálja, akik egyénileg nem vagy csak nehezen tudnak teljesíteni. Kérdésünkre, hogy a kinti vagy a pados futás a kedvence, egyértelműsítette, hogy a kinti. – Már 24 éve futok, nekem természetes, hogy kint futok, -7 fokig, ma már van hozzá kellő öltözetem – mondta határozottan. Számtalan érme és kupája példamutató jelzés lehet minden sportolni vágyó számára. A kitartás, a fáradtságos munka előbb-utóbb meghozza az eredményét. Bár Eszter a kinti futás szerelmese, ennek ellenére a futópados futásról sincs negatív véleménye.

– Nagyon jó a futópad azoknak, akik nem akarnak elállni a futástól télen vagy rossz időben sem. Jó alternatíva arra, hogy védje az egészségét – összegezte véleményét a futópadról.

Nézzük, mi is történik a testünkkel a két futásforma esetén Futópad használatával úgy érezzük, a talpunk alatt folyamatosan stabil a talaj. Viszont szabadban való futásnál ezt nem így érzi, így mindig apró korrigálásokat végez. Muszáj, hogy alkalmazkodjon a változó felülethez, így javítja a koordinációs érzékeket, fejleszti az izmokat. Ezzel szemben a futópados edzés során a testünk megszokja a monoton mozgást. Egy gombnyomással tudjuk állítani a nehézséget, vagy éppen a sebességet. Így a kalóriaégetés gyorsabb lesz, viszont a mozgáskoordináció némileg romolhat.

Futópados edzés során egyes izmok pihennek, nincsenek használatban, míg szabadtéren minden egyes használatban van, így nincs eltérés fejlődésük közt. Az izmok szerepe kiiktatódik a mozdulatsorból, így azok nem fejlődnek. Kalóriaégetés szempontjából ez teljesen független, viszont tartós sportos eredményt nem eredményez.

A futópados edzés megfelelő lehet annak, aki gerinc- illetve ízületi problémákkal küzd. Illetve akkor, ha a kinti időjárás nem kedvező a futás járdán, vagy betonon ízületeinkre megterhelő lehet, sőt rehabilitáció vagy műtét után állók részére veszélyes is lehet. A futópadon történő edzés csökkenti az ízületekre gyakorolt hatást.

Viszont, ha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kihasználhatjuk a természet adta lehetőségeket, mint a jó idő, megfelelő terepen való (nem aszfalt, beton, vagy térkő) futást, érdemesebb azt választani.

