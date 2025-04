Látványosan megújult a Füzes-tó környezete Látrányban

Aki néhány hónappal ezelőtt járt a látrányi Füzes-tó partjánál, inkább elkerülte a környéket. Elburjánzott növényzet, kidőlt fák, elszórt hulladék nehezítette a sétát vagy horgászatot. Pedig ez a terület korábban sokak kedvelt pihenőhelye volt. A helyiek azonban nem törődtek bele ebbe az állapotba. Úgy döntöttek: együtt megtisztítják és újra élhetővé teszik a tavat körülvevő parkot.

A Füzes-tó körüli összefogás élő bizonyítéka: a helyiek közösen tisztították meg a partot, nemcsak a tájat, a közösséget is építve

Forrás: Hartung-Mihály Anett

Szerszámot ragadt a falu és sütemény is járt a munkához

Április 12-én több mint százan vettek részt a közösségi munkában Látrányban. Volt, aki kaszált, más ágakat gyűjtött, ösvényt tisztított, vagy épp fát vágott. Sokan hoztak traktort, szerszámot, és akadtak olyanok is, akik süteménnyel, szendviccsel támogatták az egész napos munkát. Hartung-Mihály Anett, a község polgármesterétől azt is megtudtuk, hogy ez már a második ilyen akció volt, az elsőt novemberben tartották. Mostanra pedig valódi eredmény született: tiszta, átlátható terület, jól járható ösvények, és egy olyan környezet, ami újra méltó a tó szépségéhez.

Forrás: Hartung-Mihály Anett

A faanyag sem veszett kárba, a rászorulókat segítik vele

A vízbe dőlt fákat, elöregedett bokrokat eltávolították, a kivágott faanyagot pedig nem pazarolták el: azokat a téli időszakban rászoruló családokhoz juttatják el. A növényzetet rendbe tették, a tuskókat eltávolították, és megkezdődött a tereprendezés is. A tó partján a nádas egy részét visszavágták, így végre újra teljes szépségében látható a víztükör, még ha most a vízszint alacsony is. Az átalakulás talán legjobban a fényképeken látható: a korábbi állapotokat összevetve a mostani, rendezett parkkal jól érzékelhető, mennyi munka és elhivatottság áll az eredmények mögött.

Forrás: Hartung-Mihály Anett

A Füzes-tó megmentéséért még sok tennivaló van

Mint arról korábban beszámoltunk, a Füzes-tó vízszintje az elmúlt időszakban kritikusan alacsonyra csökkent. A szakemberek a tisztított szennyvízzel történő vízpótlás lehetőségét vizsgálják, de addig is a lakosság tette meg az első lépést: rendbe tették a környezetet, és reményt adtak a tó jövőjének.

Forrás: Hartung-Mihály Anett